 

Мнение: Шулика сочинил ябеду

02.07.2021, 20:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По интересной причине покинул Фейсбук на очередные 30 дней: донос на меня написал известный сетевой ковидобес Шулика. Особенно забавно, что осатаневший Шулика написал жалобу Марику на мой комментарий в ЕГО блоге – пожаловавшись, что я, дескать, подвергаю его травле и использую “враждебные высказывания” (а я всего лишь спросил, можно ли считать его педофилом, если кто-то в сети напишет о том, что он педофил – на мой взгляд, совершенно невинный и корректный вопрос, хотя бы потому, что он, естественно, подразумевает ответ “нет”).

Здесь интересен сам ход “мысли” всей этой ковидобесной братии: они предпочитают творить гадости чужими руками, через доносы “властям”. Казалось бы: если Шулике не нравится, что я пишу в его блоге – он мог бы и самостоятельно удалить коммент, и просто запретить мне комментировать в его блоге, на то и другое у него имеется и право, и возможность. НО НЕТ: нужен именно донос.

Нетрудно видеть, что и в отношении “принудительной вакцинации” позиция у них аналогичная: вместо того, чтобы решать вопрос локально и самостоятельно, они банально ЯБЕДНИЧАЮТ и требуют, чтобы государство воздействовало на всех, кто им не нравится. В последнее время Шулика и ему подобные с трудом скрывают торжествующие нотки – дескать, они схватили бога за бороду, на их стороне и Путин с Собакиным, и Марик с Фейсбуком – словом, и воспитательница МарьИванна, и дворничиха тетя Клава, и даже участковый Степанов.

Они не учитывают одного – доносчиков никто во дворе не любит.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Мнение: Игра: психолог и клиент

02.02 / Новый адвокат Навального попросил суд изменить условное наказание на реальное

09.01 / Ученые разработали убивающий коронавирус за полминуты прибор

05.10 / Стали известны детали смертельного нападения медведя на мужчину в Москве

09.11 / Встречи с дуэнде – воришками и похитителями детей

02.03 / Внебрачный сын Грачевского не намерен доказывать родство с режиссером с помощью ДНК-теста

30.05 / Прекрасная холостячка – Личное мнение

09.01 / «Ласковый убийца» – Врачи дали советы, как уберечься от гепатита С

09.01 / Анастасия Костенко трогательно поздравила Дмитрия Тарасова с “кожаной” свадьбой

06.08 / Ученые рассказали об активизации древнего вулкана в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика