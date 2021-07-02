Мнение: Шулика сочинил ябеду

По интересной причине покинул Фейсбук на очередные 30 дней: донос на меня написал известный сетевой ковидобес Шулика. Особенно забавно, что осатаневший Шулика написал жалобу Марику на мой комментарий в ЕГО блоге – пожаловавшись, что я, дескать, подвергаю его травле и использую “враждебные высказывания” (а я всего лишь спросил, можно ли считать его педофилом, если кто-то в сети напишет о том, что он педофил – на мой взгляд, совершенно невинный и корректный вопрос, хотя бы потому, что он, естественно, подразумевает ответ “нет”).

Здесь интересен сам ход “мысли” всей этой ковидобесной братии: они предпочитают творить гадости чужими руками, через доносы “властям”. Казалось бы: если Шулике не нравится, что я пишу в его блоге – он мог бы и самостоятельно удалить коммент, и просто запретить мне комментировать в его блоге, на то и другое у него имеется и право, и возможность. НО НЕТ: нужен именно донос.

Нетрудно видеть, что и в отношении “принудительной вакцинации” позиция у них аналогичная: вместо того, чтобы решать вопрос локально и самостоятельно, они банально ЯБЕДНИЧАЮТ и требуют, чтобы государство воздействовало на всех, кто им не нравится. В последнее время Шулика и ему подобные с трудом скрывают торжествующие нотки – дескать, они схватили бога за бороду, на их стороне и Путин с Собакиным, и Марик с Фейсбуком – словом, и воспитательница МарьИванна, и дворничиха тетя Клава, и даже участковый Степанов.

Они не учитывают одного – доносчиков никто во дворе не любит.