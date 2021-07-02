 

“Обувь на каблуках несовместима с боеспособностью”. Представительницы Кабмина Украины выпустили заявление

02.07.2021, 20:14, Новости дня
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Об этом говорится в совместном заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, министра социальной политики Марины Лазебной, министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной и уполномоченной Кабмина по вопросам гендерной политики  Екатерины Левченко. Заявление 2 июля опубликовали на странице Стефанишиной в Facebook.

Они отметили, что в Вооруженных силах Украины проходят службу 57 тыс. женщин и ношение такой обуви недопустимо.

“Украина внедряет стандарты НАТО, где безусловно действует принцип равенства прав и обязанностей военнослужащих независимо от пола. Невысокие каблуки используются в отдельных странах-членах НАТО в качестве составляющей парадно-выходной формы женщин-военнослужащих, но эта обувь не используется для марширования на парадах”, – сказано в заявлении.

Одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфорт в разных условиях.

“Украинские женщины-военнослужащие годами боролись за свое право наравне с мужчинами служить в военных структурах Украины и доказали свою состоятельность не на каблуках, а с автоматами в руках. Сейчас более 16 тыс. женщин получили статус участников боевых действий, 19 женщин погибли, трое из них – вытаскивая своих раненых собратьев из боя”, – сообщили в посте.

Представительницы Кабмина обратились к министру обороны Андрею Тарану с требованием рочно заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню Независимости. Они предлагают провести аудит по всем видам военной формы для женщин в ВСУ и других силовых структурах. 

https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/4147852311996024

Контекст:

Министерство обороны Украины 1 июля сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей туфли на каблуках, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. На этих снимках, по словам Арнаутовой, высота каблука у курсанток – 7 см. 

Решение Минобороны раскритиковали политики и пользователи соцсетей, на заседании Верховной Рады 2 июля Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом.

Советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктория Арнаутова рассказала сегодня, что курсантки, которые тренируются маршировать на параде в День независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке “высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм”. 

“ВВС News Україна” в министерстве рассказали, что туфли в летнюю погоду – лучше, чем берцы. Там заверили, что подошва в такой обуви специально приспособлена для марширования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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