 

“Туфли говорите?” Телеведущий ошибся при подсчете стоимости обуви украинских курсанток, которые будут маршировать на параде. Минобороны отреагировало

02.07.2021, 20:14, Новости дня
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Когда ему указали на ошибку, Кибкало удалил пост. Издание “ГОРДОН” сохранило скриншоты. 

Кибкало предполагал, что речь идет о коррупции, так как компания, которая выиграла тендер, в интернете такую же обувь продает по цене 987 грн за пару. 

Скриншот: Олекса Кібкало / Facebook

Рассуждения ведущего перепостил политолог Виктор Таран, он, обратив внимание на ошибку, закрыл свой пост.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158493148041859

В сети началось обсуждение стоимости обуви и пресс-служба Министерства обороны, реагируя на пост Кибкало, вспомнила о коррупции в ведомстве. 

“В 2016 – 2018 году бывший заместитель Министра обороны Украины, действуя умышленно… и 476 млн грн убытков на закупки катеров и санитарных автомобилей для ВСУ. Туфли говорите?” – возмутились авторы поста в Facebook. 

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/4263659977029808

Потом ведомство объяснило, что по тендеру закупили 5 тыс. пар туфель по цене 649,8 грн за пару. 

“Политиканы “раздули” цену женской обуви в 10 раз, то есть из реальных 650 грн с НДС за одну пару до 6,5 тыс. грн вымышленных. На волне общественного возмущения “подлить масла в огонь” коррупционным скандалом – это методы известных политических интриганов”, – заявили в министерстве. 

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/4263737970355342

Контекст:

Министерство обороны Украины 1 июля сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей туфли на каблуках, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. На этих снимках, по словам советницы главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктории Арнаутовой, высота каблука у курсанток – 7 см. 

Решение Минобороны раскритиковали политики и пользователи сетей, на заседании Верховной Рады 2 июля министру Андрею Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом. 

Арнаутова сказала, что курсантки на параде в День независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке “высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм”.

В министерстве напомнили, что парадную форму для женщин-военнослужащих в Украине утвердили в 2017 году. Там предусмотрена женская обувь с каблуком. Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко подчеркивала, что каблуки предусмотрены для обуви в парадной форме, но речь идет не про парад и плац. 

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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