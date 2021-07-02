“Туфли говорите?” Телеведущий ошибся при подсчете стоимости обуви украинских курсанток, которые будут маршировать на параде. Минобороны отреагировало

Когда ему указали на ошибку, Кибкало удалил пост. Издание “ГОРДОН” сохранило скриншоты.

Кибкало предполагал, что речь идет о коррупции, так как компания, которая выиграла тендер, в интернете такую же обувь продает по цене 987 грн за пару.

Скриншот: Олекса Кібкало / Facebook

Рассуждения ведущего перепостил политолог Виктор Таран, он, обратив внимание на ошибку, закрыл свой пост.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158493148041859

В сети началось обсуждение стоимости обуви и пресс-служба Министерства обороны, реагируя на пост Кибкало, вспомнила о коррупции в ведомстве.

“В 2016 – 2018 году бывший заместитель Министра обороны Украины, действуя умышленно… и 476 млн грн убытков на закупки катеров и санитарных автомобилей для ВСУ. Туфли говорите?” – возмутились авторы поста в Facebook.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/4263659977029808

Потом ведомство объяснило, что по тендеру закупили 5 тыс. пар туфель по цене 649,8 грн за пару.

“Политиканы “раздули” цену женской обуви в 10 раз, то есть из реальных 650 грн с НДС за одну пару до 6,5 тыс. грн вымышленных. На волне общественного возмущения “подлить масла в огонь” коррупционным скандалом – это методы известных политических интриганов”, – заявили в министерстве.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/4263737970355342

Контекст:

Министерство обороны Украины 1 июля сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей туфли на каблуках, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. На этих снимках, по словам советницы главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктории Арнаутовой, высота каблука у курсанток – 7 см.

Решение Минобороны раскритиковали политики и пользователи сетей, на заседании Верховной Рады 2 июля министру Андрею Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом.

Арнаутова сказала, что курсантки на параде в День независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке “высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм”.

В министерстве напомнили, что парадную форму для женщин-военнослужащих в Украине утвердили в 2017 году. Там предусмотрена женская обувь с каблуком. Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко подчеркивала, что каблуки предусмотрены для обуви в парадной форме, но речь идет не про парад и плац.

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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