 

“Это их личный свободный выбор”. В НБУ прокомментировали увольнение сотрудников

02.07.2021, 20:14, Новости дня
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В Нацбанке опровергли обвинения в централизации управленческих процессов.

“Коллегиальный подход к принятию решений предусматривает периодические профессиональные дискуссии, умение корректировать свою позицию, если в результате совместной оценки преимущество приобретает альтернативное решение”, – отметили в НБУ.

В ответе подчеркнули, что у регулятора обеспечены возможности для достижения взаимопонимания между сторонами, у которых могут быть разные взгляды на одну ситуацию.

“Понимание достигается при условии аргументированного диалога и взаимного желания найти решение проблемы, а не использовать ее для публичных обвинений”, – заявили в Национальном банке.

Контекст:

1 июля 2020 года подал в отставку тогдашний глава НБУ Яков Смолий, как он сообщил, из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Его место занял Кирилл Шевченко. После этого в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

Сологуб на фоне скандала, связанного с объявлением выговора ему и Рожковой, покидает работу в НБУ и переходит в МВФ. Последний день работы Сологуба в Нацбанке – 12 июля. 

30 июня глава департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз сообщил, что вся команда руководителей департамента подала в отставку из-за отхода руководством НБУ от стандартов прозрачного принятия решений своевременной и объективной коммуникации, независимой работы коллегиальных органов регулятора.

По мнению Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора. Позднее о согласии с его позицией и намерении также подать в отставку сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук. 1 июля в Нацбанке прекратил работу директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

В НБУ заявили, что департамент лицензирования состоит из 107 человек, из которых уволились только девять, и департамент продолжает работает в штатном режиме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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