 

Жену французского миллиардера оштрафовали на €15 тыс. Она заплатила другой женщины за сдачу экзамена по вождению

02.07.2021, 20:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

30-летняя модель замужем за одним из медиамагнатов и крупных промышленников Франции, 60-летним владельцем издательского дома Hachette Арно Лагардером. Миллиардер просил своего телохранителя решить вопрос с правами, чтобы Джейд Лагардер не садилась за руль. В то время она была беременна, отметило издание. 

Суд французского города Понтуаз признал Джейд Лагардер виновной в коррупции вместе с восемью другими обвиняемыми, включая бывшую личную охрану пары, уточнило издание The Times.

В 2015 году Лагардер заплатила деньги женщине, которая носила хиджаб, чтобы она сдала экзамен по вождению от ее имени. Среди осужденных были инструкторы, экзаменаторы и чиновники, которые брали взятки, чтобы закрыть глаза на ситуацию. Лагардер отвергла обвинения. Женщина сказала, что ничего не знала действиях охранника ее мужа.

Телохранитель сначала сказал полиции, что действовал один без ведома пары, но потом изменил показания и обвинил бизнесмена в подстрекательстве к мошенничеству.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / Бренд Hyundai подвёл итоги продаж в РФ в марте 2021 года

15.07 / Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления авиасообщения

19.09 / Минтруд анонсировал изменения в Трудовом кодексе

07.12 / “Самый сладкий запах!”. Подольская позировала с младшим сыном

23.05 / Кокорин вышел на поле в официальном матче «Фиорентины»

06.02 / Катастрофа MH17. Нидерланды не будут привлекать Украину из-за незакрытого авиапространства над Донбассом

21.12 / Российское посольство в США не получило приглашения на инаугурацию Байдена

27.02 / WP – время не ждёт — Байдену придётся решать северокорейский вопрос как можно скорее

17.06 / В Москве вынесен приговор совершившей 40 тяжких преступлений банде

25.11 / Главу МВД Франции шокировала ликвидация палаточного лагеря мигрантов в центре Парижа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика