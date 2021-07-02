Жену французского миллиардера оштрафовали на €15 тыс. Она заплатила другой женщины за сдачу экзамена по вождению

30-летняя модель замужем за одним из медиамагнатов и крупных промышленников Франции, 60-летним владельцем издательского дома Hachette Арно Лагардером. Миллиардер просил своего телохранителя решить вопрос с правами, чтобы Джейд Лагардер не садилась за руль. В то время она была беременна, отметило издание.

Суд французского города Понтуаз признал Джейд Лагардер виновной в коррупции вместе с восемью другими обвиняемыми, включая бывшую личную охрану пары, уточнило издание The Times.

В 2015 году Лагардер заплатила деньги женщине, которая носила хиджаб, чтобы она сдала экзамен по вождению от ее имени. Среди осужденных были инструкторы, экзаменаторы и чиновники, которые брали взятки, чтобы закрыть глаза на ситуацию. Лагардер отвергла обвинения. Женщина сказала, что ничего не знала действиях охранника ее мужа.

Телохранитель сначала сказал полиции, что действовал один без ведома пары, но потом изменил показания и обвинил бизнесмена в подстрекательстве к мошенничеству.

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