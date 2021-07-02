 

В Смоленске трехлетний мальчик жил с трупами матери и ее знакомого

02.07.2021, 20:04, Разное
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В Смоленске правоохранители обнаружили квартиру, в которой находились трупы женщины и мужчины. Помимо них в доме находился живой трёхлетний мальчик.

По предварительным данным, женщина 1996 года рождения приходилась ему матерью, а мужчина 1998 года рождения был её знакомым. Следователи не обнаружили на телах, найденных в доме на улице Николаева, признаков насильственной смерти. Они были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, сообщает “Общественная служба новостей”.



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