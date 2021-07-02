Мнение: Ответы на задачи испытания

Ответы к задачам публикую, которые были на испытании.

Большую часть задач мы пытались разбирать в блоге.

Ответы на три первые задачи были опубликованы раньше.

1.Х1 “Бараний инстинкт”.

3.Х1 “Подарок судьбы”

3.Х3 “Интеллектуал, эстет, гурман”

И вот ответы на остальные задачи (кроме одной).

Задача 3.Х3 "Прощальное письмо"

"Чтобы помириться с мужчиной, я использовала его вспыльчивость. Вспыльчивые мужчины всегда оказываются виноваты, если их женщина мила и спокойна. Если бы он выставил меня за дверь вежливо, мне пришлось просто уйти. Но он обругал меня за мое нежное письмо с сердечками, наговорил лишнего. Поэтому ему стало меня жаль, он почувствовал себя виноватым, почувствовал нежность. А потом я быстро отвлекла его своим хорошим настроением и шутками, которые он всегда очень любил".

Задача 2.Х1 "Способ починки"

"Еще бабушка говорила мне в детстве, что я лучше всех умею зубы заговаривать, когда провинился. С годами мое мастерство только росло. Чтобы помириться с человеком, надо отвлечь его внимание на что-то хорошее, что связывает вас с ним. Сложность в том, что человек в гневе не хочет с вами общаться. Поэтому нужно выводить его на разговор постепенно, задавая ему простые проникновенные вопросы, на которые вы имеете право знать ответ"

Задача 2.Х3 "Загадочная болезнь"

"Дэн был нормальный здоровый мужчина, но внушил себе болезнь. Ему казалось, что он не может заниматься сексом и способен только на дружбу. Я видела, что это не так, но я не спорила с ним, наоборот поддерживала его, соглашалась, что он болен. К тому же я сама не хотела заниматься с ним сексом. Но наша дружба была возможна только при переписке, а когда мы встретились, между нами сразу же вспыхнула страсть. Он осознал, что давно хочет меня, а я увидела, что не смогу отказать такому мужчине".

Задача 4.Х3 "Подруги и друзья"

"Джон увидел, что моя подруга обманула его, потому что я с ними не спорила. Если вступать в спор, обязательно испачкаешься, а я оставалась в стороне такая чистая… А подруга не могла остановиться и позорилась дальше. Конечно очень легко выглядеть красиво на фоне чужих некрасивых поступков. Когда вам делают подлости, вам отдают козыри. Поэтому я сразу знала, что Джон будет локти кусать после нашей морской прогулки. Так и получилось, конечно…".

Пять задач остались не разобраны.

Последнюю задачу Ромы разберем сегодня и после я покажу ответ.

А на четыре задачи Никиты я просто дам ответы пока, чтобы участники испытаний могли себя проверить.

Может быть позже их подробней разберем.

Задача 1.Х2

"Чтобы человек пошел на уступки, надо одновременно напугать его и помочь красиво отступить. Я напугал Вику тем, что она лишится меня как партнера и друга. И я был ласков с ней, даже очень, поэтому ее уступка мне выглядела красиво в ее глазах"

Задача 2.Х2

"Когда я общался со сценаристкой, я был совсем молодым. Я был жесток к женщинам и очень циничен. Со временем я научился любить. Я понял, что секс без любви – это яд, он истощает тело и отравляет душу, и, если бы была возможность все вернуть, я дал бы той девочке любовь или не давал бы ей секса"

Задача 3.Х2

"В истории с этой прекрасной женщиной много ошибок, но главная ошибка: я очень много требовал и мало платил за ее усилия. Она была готова не пить, чтобы я был рядом. Но я не давал ей расслабиться рядом со мной. Она боялась, что я брошу ее, если она будет меньше зарабатывать, она боялась, что я брошу ее по другой причине, за кофе или курение. Я сам сделал ее цель недостижимой, поэтому она снова начала пить"

Задача 4.Х2

"Крючок в жабрах – это вера девушки, что я ее не забыл, это из ее первого письма. Поэтому я написал ей, что за все это время ни разу не вспоминал ее и при встрече не узнал. Я не люблю извлекать крючки, которые вошли глубоко, очень больно и много мяса, когда извлекаешь такой крючок. Но здесь я решил быть хирургом, чтобы мать Никиты уделяла больше времени ему, а не мечтам обо мне"

Потом обсудим, как будет работать проверочная комиссия.

Сама я успела посмотреть ответы некоторых участников из топа.

В целом результаты слабые, но есть и хорошие.

Предлагаю пока разобрать ответы на задачи. Особенно на те, которые были в блоге.