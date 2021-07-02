Мнение: Зеленский и красавцы-ополченцы

Запись выступления Зеленского на Донбассе в 2014-м году. Там он хвалит ополченцев и рассказывает о том, что русские и украинцы один народ.

О похождениях Зеленского на Донбассе в 2014-м году писал в феврале этого года https://colonelcassad.livejournal.com/6565179.html

Потом он разумеется переобулся и до сих пор пытается стать большим Порошенко, чем сам Порошенко.

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