 

Мнение: Зеленский и красавцы-ополченцы

02.07.2021, 19:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запись выступления Зеленского на Донбассе в 2014-м году. Там он хвалит ополченцев и рассказывает о том, что русские и украинцы один народ.

О похождениях Зеленского на Донбассе в 2014-м году писал в феврале этого года https://colonelcassad.livejournal.com/6565179.html
Потом он разумеется переобулся и до сих пор пытается стать большим Порошенко, чем сам Порошенко.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / В Москве из окна выпал ребенок

26.03 / Мнение: СССР и Куба в Африке. Война в Анголе

29.07 / Сменившую имидж Порошину сравнили с Монро: Все-таки блонд

22.08 / Диетологи рассказали, кому нельзя употреблять дыню

21.05 / Мнение: Второй руль

18.03 / Мнение: Байден обидел Путина?

12.12 / Мнение: Побочки американской вакцины

21.05 / Мнение: Письмо: “Похож на психа с консервной банкой”

22.04 / Мнение: Письмо: “Жалко детей”

17.02 / Увидел блестящую вещь, оторвал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика