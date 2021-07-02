 

На строительство спортивных объектов на Кубани выделили более 1 млрд рублей

02.07.2021, 19:54, Новости дня
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В Краснодарском крае на строительство 22 спортивных объектов из краевого бюджета направят более 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.

«На строительство спортивных объектов в Краснодарском крае направили более 1 млрд рублей. Их возводят по поручению главы региона Вениамина Кондратьева», – сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Уточняется, что на эти средства строят шесть спортивных объектов в поселке Супсех города Анапа, городе Сочи и в нескольких станицах. Также работы идут на стройплощадках десяти центров единоборств. В течение года планируется запустить работы на еще шести объектах. Администрация региона отметила, что краевая субсидия на реализацию уже доведена до всех проектов. Кроме того, в семи районах края и городе Армавире также планируется строительство спортивных площадок на весь 2021 год.

В пресс-службе также добавили, что сейчас на Кубани строят и ремонтируют около 40 спортивных объектов в соответствии с задачами федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Напомним, что в прошлом году глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодарский край освоил 42% средств по нацпроектам, финансирование которых увеличено и составляет около 50 млрд рублей.



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