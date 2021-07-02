Мнение: Климат против футбола, рекорд цен на газ и Москва в топ-3 мегаполисов для жизни

1. Недавно мы с вами обсуждали, как изменить финансирование и организацию российского футбола, чтобы улучшить результаты нашей сборной и сделать домашний чемпионат интереснее. Некоторые читатели напомнили, что проблема не только в деньгах и не только в структуре футбольных школ и дивизионов. Контрастный российский климат (холодная зима и жаркое лето) мало способствует успехам в игре, которую придумали на мягких зелёных лужайках Западной Европы.

Вот комментарий по этому поводу из 2016 года, когда наша команда также заняла последнее место в группе на европейском чемпионате:

https://www.unz.com/akarlin/why-russia-bad-at-football/

Разумеется, футбол требует значительного мастерства.

Чтобы развивать мастерство, нужно много играть. Желательно, круглый год. Это очень трудно делать, когда температуры существенно ниже нуля (см. синие области на карте изотерм в январе). Вы можете играть в небольших залах внутри зданий, но это не тоже самое. В теории, вы можете использовать отапливаемые стадионы, но это очень дорого, и, насколько я знаю, никто не заморачивается такими вещами на постоянной основе. Даже если вы будете тренировать своих лучших игроков на стадионах с подогревом или посылать их за границу зимой, нужно учитывать, что национальные команды собираются из огромной выборки подающих надежды спортсменов. Обеспечить всем люксовый климат-контроль невозможно.

В Советском Союзе, который был заметно более успешен в футболе, чем когда-либо была Россия, климатическая закономерность полностью подтверждается: большой процент звёздных игроков в советской сборной происходил из Грузии и с юга Украины – то есть, тех частей СССР, которые имеют наименее суровый зимний климат. Так же и сегодня: непропорционально высокая доля элитных русских футболистов происходит с Кубани, то есть из единственной части России, климат которой хоть немного сравним с Германией. Грузия в наше время играет куда хуже, чем Россия, но там крайне небольшое население (менее 3,7 миллиона), и денег практически нет.

Это рассуждение выглядит актуальным и сегодня, особенно с учётом того, что единственная команда, которую Россия обыграла на нынешнем чемпионате – это Финляндия, находящаяся на карте сплошь в синей климатической зоне (ближайшая к нам по климату европейская страна).

Но не стоит предаваться отчаянию и впадать в тенёта климатического детерминизма. Даже если эта теория верна, у России на юге имеется немалая территория с футболопригодным климатом – не меньше, чем у какой-нибудь Швеции, Дании или Бельгии. Есть, где развернуться.

Развитию футбола в Крыму пока мешают известные политические проблемы, а Северный Кавказ, несмотря на отдельные успехи, остаётся ещё сравнительно бедным регионом. Сконцентрировать же весь футбол в одном только Краснодарском крае представляется экономически невыгодным – невозможно проводить все игры на юге, если основная аудитория сконцентрирована на севере и в центре страны. Поэтому, в данном отношении, интересы качественного футбола в России в очередной раз сталкиваются с интересами российской футбольной индустрии.

Однако по мере глобального потепления и разбогатения наших южных регионов всё может измениться к лучшему. Климатическая «футбольная зона» станет шире, число потенциальных игроков и платёжеспособных фанатов на юге возрастёт, да и болельщики из прочей России смогут позволить себе чаще наведываться на южные стадионы. Но вот сколько это займёт времени, и нужно ли как-то искусственно форсировать этот процесс, большой вопрос.

2. Начало июля, самого жаркого месяца в году. Стоимость газа в Евросоюзе побила рекорд:

https://lenta.ru/news/2021/07/01/gasprice/

Цены на газ на голландском хабе TTF, служащие ориентиром для рынка, достигли исторически рекордного уровня на фоне дефицита, пишет Blooomberg. В этом году они выросли почти на 90 процентов после долгой и холодной зимы, которая заставила города израсходовать имеющиеся запасы газа. Кроме того, Россия теперь направляет меньше топлива через Украину, а это ключевой путь для транзита в Европу.

Цены на энергию растут по всему миру от США до Азии, поскольку с восстановлением экономики увеличивается спрос, и этой зимой цены на коммунальные услуги ударят по кошелькам европейцев.

В прохладнолюбивой Европе вынуждены тратится не только на зимнее отопление, но и на летнее кондиционирование. Это приводит к дефициту энергии, так что теперь Россия начинает зарабатывать миллиарды не только на экспорте нефти и газа, но ещё и электроэнергии:

https://lenta.ru/news/2021/06/30/el/

Объемы экспорта электроэнергии из России оказались рекордными с 2012 года, пишут «Известия». В первом полугодии поставки в Финляндию увеличились втрое в годовом выражении, в страны Балтии — вдвое.

Всего с января по июнь, по предварительным данным, было продано за рубеж 10,2 миллиарда киловатт-часов (в тот же период прошлого года показатель составлял 5,2 миллиарда киловатт-часов). По итогам года Россия может заработать на экспорте более одного миллиарда долларов.

Такие показатели объясняются благоприятной ценовой конъюнктурой на фоне холодной зимы, а также аномальной жары летом.

Интересно, ожидать ли нам в будущем не только трубопроводные, но и электропередачные войны? Стоит заранее внимательно присмотреться, по каким маршрутам наши ЛЭП качают электричество в Европу.

3. Столица нашей Родины, Москва, вошла в топ-3 лучших городов для жизни на Земле. Поскольку рейтинг составляли на Западе, впереди Москвы поставили Лондон с Нью-Йорком, несмотря на их плохие дороги, грязное метро и очевидные социальные проблемы. Интересно, как эту новость прокомментируют урбанисты, которые продолжают ругать московскую мэрию.

https://www.gazeta.ru/social/2021/06/30/13688720.shtml

Москва опередила Сингапур, Сидней, Париж, Берлин и Токио в рейтинге лучших городов для жизни «Город для каждого», составленном американской компанией Boston Consulting Group, входящей вместе с McKinsey и Bain & Company в «большую тройку управленческого консалтинга».

Эксперты выбрали 16 мегаполисов и для их оценки использовали такие показатели, как доступность и качество инфраструктуры и услуг, уровень жизни и динамика его роста, климат в обществе, а также отношения с властями.

Выводы делались на основе статистических показателей по 155 индикаторам, а также исходя из 3 млн ответов, полученных в ходе опросов 25 тыс. жителей всех 16 городов, сообщает ТАСС.

Москва является одним из лидеров по критериям «качество жизни» и «скорость изменений». В частности, позиция по «качеству жизни» определяется первым местом Москвы в категории «Общественные пространства», высоким уровнем защищенности при ЧС, высоким баллом в сфере экологии и образования», — говорится в пояснении авторов исследования.

В столице за последние три года отмечено улучшение качества воздуха, снижение уровня преступности и рост показателей социального здоровья (все меньше жителей отвечают отрицательно на вопрос о том, чувствуют ли они себя одинокими).

Первое и второе место разделили Нью-Йорк и Лондон с 63 баллами, Москва набрала 62 балла, а за ней следуют Сингапур, Дубай, Пекин, Шанхай, Сидней, Париж, Берлин, Сеул, Торонто, Мехико, Гонконг, Токио и Сан-Паулу.