Состав дальше не пошел

Суд восстановил на работе сотрудника метро, уволенного «за поддержку» Алексея Навального. На очереди — еще 45 человек.

Сергиево-Посадский городской суд восстановил в должности бухгалтера московского метрополитена Максима Кириленко, уволенного после того, как его почта оказалась в списке зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному». Суд решил, что при увольнении на Максима оказывали психологическое воздействие.

— Меня в тот день <12 мая> вызвала мой непосредственный руководитель — главный бухгалтер. Я подписывал документы у нее, а не в отделе кадров. <Начальница> сказала, что против меня она ничего не имеет, просто пришел приказ. У меня не было времени все обдумать, кому-то позвонить, спросить, что с этим делать. Была нарушена процедура увольнения. Прокурор был на моей стороне.

По словам Кириленко, к Навальному он относится нейтрально.

— Я не был ни на одной акции в его поддержку. Наблюдал за этим со стороны. Я не ярый его фанат, но и не противник.

По словам Максима, поскольку он оказался первым, кто выиграл суд у метрополитена, теперь ему пишут и звонят другие уволенные.

— Стараюсь консультировать, рассказываю, как проходило у меня заседание.

Суд постановил восстановить Максима Кириленко в должности с 13 мая 2021 года — со следующего дня после увольнения. Также суд постановил взыскать в пользу Кириленко 5000 рублей компенсации морального вреда и компенсацию оплаты за вынужденные прогулы — около 120 000 рублей.

Максим добивался восстановления в должности через профсоюз работников ГУП «Московский Метрополитен». Сейчас организация отстаивает права еще 45 уволенных работников.

Увольнения в метро «за участие в протестных акциях» происходили по одной схеме, рассказывают в профсоюзе: начальник вызывал подчиненного в кабинет и клал перед ним два приказа на выбор — по соглашению сторон и за однократное нарушение по 81-й статье Трудового кодекса (сюда входит все: от прогула до появления на работе в нетрезвом виде). Государственная инспекция труда и прокуратура не увидели нарушений в подобных увольнениях.

— Только у четверых сотрудников в заявлениях упоминается, что руководители им сказали, что увольняют из-за списков людей, зарегистрированных на сайте в поддержку Навального, — рассказывает руководитель профсоюза Николай Гостев. — Потому мы подразумеваем, что это было причиной, но не можем связывать с этим все увольнения.

У многих экс-сотрудников, уволенных «по соглашению сторон», есть аудиозаписи, на которых их принуждают увольняться.

— Предъявляемые обвинения в прогулах сами по себе нелепы для метрополитена: там большое внимание уделяют контролю за нахождением служащих на своих рабочих местах. По нашим данным, видеозаписи, по которым можно отследить нахождение сотрудников на своих позициях, отсутствуют. Мы <профсоюз> впервые столкнулись с такой ложью со стороны работодателя в судах. И возмущены тем, что в метрополитене происходят не имеющие законного основания увольнения, психологическое давление на работников. Коллектив их <работников> поддерживает. Потому что уволили нормальных ребят. Подавляющее большинство из них — в грамотах, без дисциплинарных взысканий, без депремирований. Уволены были даже ветераны труда метрополитена.

В пресс-службе московского метрополитена с корреспондентом «Новой» общаться по телефону не стали, попросив направить официальный запрос. О том, будут ли представители организации оспаривать решение суда по делу Максима Кириленко, ответа на момент публикации не последовало.

Кристина Кондрашкова

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