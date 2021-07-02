 

Наталья Водянова, Алессандра де Осма, Диана Крюгер и другие на модной вечеринке в Париже

02.07.2021, 19:30, Разное
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Светская жизнь в Европе постепенно оживает – в модных столицах европейских стран уже вовсю проходят вечерние коктейли, модные шоу и другие мероприятия. Так, на днях в Париже состоялся закрытый ужин ювелирного Дома Chaumet в только что открывшемся кафе в Hôtel de la Marine. Первым его посетителями стали Диана Крюгер, Наталья Водянова, Синди Бруна, Наташа Поли, Алессандра де Осма, Алекс Ривьер и другие. Перед фотографами они позировали в украшениях Chaumet High Jewellery из новой коллекции Torsade.

Синди Бруна, Диана Крюгер, Наталья Водянова и Наташа ПолиАлександра де ОсмаНаталья ВодяноваДиана КрюгерНаташа ПолиКамилла ТомасАлекс Ривьер



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