Наталья Водянова, Алессандра де Осма, Диана Крюгер и другие на модной вечеринке в Париже

Светская жизнь в Европе постепенно оживает – в модных столицах европейских стран уже вовсю проходят вечерние коктейли, модные шоу и другие мероприятия. Так, на днях в Париже состоялся закрытый ужин ювелирного Дома Chaumet в только что открывшемся кафе в Hôtel de la Marine. Первым его посетителями стали Диана Крюгер, Наталья Водянова, Синди Бруна, Наташа Поли, Алессандра де Осма, Алекс Ривьер и другие. Перед фотографами они позировали в украшениях Chaumet High Jewellery из новой коллекции Torsade.

Синди Бруна, Диана Крюгер, Наталья Водянова и Наташа Поли Александра де Осма Наталья Водянова Диана Крюгер Наташа Поли Камилла Томас Алекс Ривьер