Мнение: Куар-коды, Собянин и Апокалипсис

Вся затея с куар-кодами, которые Собянин сейчас под флагом ведущейся войны с “невакцинированными” старается пропихнуть везде и всюду – дело чрезвычайно мутное и мерзкое. И глобальное. Речь ведь идет, если разобраться, об отмене денег как “всеобщего эквивалента” в одном отдельно взятом городе-герое Москве, а уж потом, видимо, и во всей стране. Ленинская, по сути, идея!

Как это выглядит: раньше вы на свои деньги могли, к примеру, пойти поесть в любое кафе в городе. Сколько у вас есть денег – на столько могли и поесть. А теперь – нет: если у вас нет волшебного “куар-кода”, еду вам не имеют права подать. Получается, два человека с одинаковой суммой денег в кошельке имеют совершенно различную покупательную способность. Один, если с куар-кодом – имеет “полноценное бабло”, второй, без куар-кода – имеет в кошельке (или на счету) не более чем резаную бумагу. Хотя “на вид” цифры у них те же!

Или в плане работы и получения платы за свой труд: “волшебный куар-код” Собянина обесценивает даже ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧЕННЫЕ деньги – у человека, который куар-кода не имеет! Сейчас ведь заявляют на голубом глазу высокие чиновники ранга министра труда: ты можешь отработать сколько угодно, но если тебе Собянин не поставил свою печать на лоб (на смартфон) – пиши пропало: с работы тебя уволят, а денег не заплатят.

По сути, это всё – старая добрая карточная система, или система “талонов”, так хорошо и до боли знакомая совкам, только – в новом обличьи. Очень удобно, конечно: теперь людей даже грабить не надо – отобрал у них куар-код, и всё – все их “сбережения” (даже в валюте!) превращаются в ничто. А что такое куар-код? Это НИЧТО. Некая запись в какой-то “базе данных”, к которой, зачастую, у простого прола даже не будет доступа.

В общем, во всем этом определенно есть что-то дьявольское. Причем – в прямом смысле: я смотрю, по сети со скоростью пожара распространяется цитата из… Апокалипсиса, то есть Откровения Иоанна Богослова – про некую “печать”, которую станут якобы накладывать на людей в самый канун прихода Антихриста. Вот она:

“«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.13:16-18).

Мы все, понятно, люди здравомыслящие, в поповские сказки не верим. Однако вот это – “никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание”: чем не куар-код?! И, положа руку на сердце: разве это не бесовское изобретение?

По идее – за одну идею этого куар-кода, нарушающего сразу стопку федеральных законов о правах личности, свободе торговли, трудовой деятельности и т.д. – Собянина надо было отрешить от власти и отправить в холодный дом. Никак иначе, кроме как “злоупотребление полномочиями и посягательство на базовые права граждан”, это назвать нельзя. Причем, что особенно прикольно – все это вводится на голубом глазу в городе, в котором НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Не объявлено никакого ЧП, ЧС – вообще ничего.

И тут еще эта параллель с Апокалипсисом… Народ и так на взводе, уровень жизни постоянно падает, людям капают на мозги “чудовищной эпидемией” нон-стоп уже полтора года. Еще не хватало в такой ситуации роста религиозного фундаментализма. Какие куар-коды, дебилы?? у вас совсем потерян инстинкт самосохранения?

Эти голубчики допрыгаются. С медведем есть известная проблема – его можно очень долго дразнить как бы совершенно без последствий, поскольку у него на морде ничего не отражается, он не рычит, не скалится, шерсть на загривке у него не встает дыбом… А потом – он нападает. Очень “неожиданно”.