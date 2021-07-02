Как отличить COVID-19 от простуды: мнение врача

Симптомы обычной простуды можно легко перепутать с коронавирусной инфекцией COVID-19, однако у заболеваний есть несколько отличий. Их перечислила врач Юлия Ткаченко.

По словам специалиста, при ковиде значительно ухудшаются или вовсе пропадают обоняние и вкусовые ощущения, возникает сильная слабость и сонливость. Кроме того, коронавирусный кашель сухой и частый, а температура поднимается выше 38,5 градуса. Ткаченко отметила, что у больного также может возникать чувство нехватки воздуха. Тем не менее, лёгкую форму COVID-19 отличить от ОРВИ куда сложнее, в связи с чем врач рекомендует сдать ПЦР-тест, сообщает Vse42.ru.