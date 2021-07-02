Мнение: Белоруссия закрывает границу с Украиной

Лукашенко официально поручил пограничным войскам Белоруссии перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной"; (с) Лукашенко

Данное решение связано с попыткой похищения и убийства белорусского журналиста Азаренка и другими терактами, подготовка которых осуществлялась с помощью Украины.

"И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет.

Это преступление задумывалось как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали. Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике, – отметил глава государства. – Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания".

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-rasskazal-o-popytke-ubijstva-zhurnalista-stv-grigorija-azarenka-448793-2021/ – цинк

Также о подготовке террористических ячеек и о попытке подрыва российского узла связи в Вилейке.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство", – отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. "Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата – гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова", – рассказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что буквально недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. "Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними, – пообещал глава государства. – Какая цель – поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня – ее задержание. Покушение не удалось".

Эти "отряды самообороны", рассказал Президент, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Недавно в СМИ обсуждалось некое происшествие в этом районе, однако, что именно случилось, понятно так и не стало. Александр Лукашенко обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным. "Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете, – добавил белорусский лидер. – Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы".

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-v-belarusi-vskryty-spjaschie-terroristicheskie-jachejki-tak-nazyvaemye-otrjady-samooborony-448791-2021/ – цинк

В принципе, тут ничего нового нет. Примерно также США и страны НАТО действовали против той же Венесуэлы, где не сумев свергнуть режим Мадуро через инспирированные уличные протесты, они перешли к тактике прямого террора и экономического удушения. С Белоруссией работают по тому же шаблону.

Но как и в случае с Венесуэлой, хрен у них с Белоруссией что получится. Батька уже показал свои пресловутые стальные яйца, да и Россия куда как ближе к Белоруссии, чем это было в случае с Венесуэлой, где российского влияния тоже хватило, чтобы помешать американским планам.

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