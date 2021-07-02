 

В Армении выявили еще пятерых заболевших сибирской язвой

02.07.2021, 19:00, Новости дня
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На северо-западе Армении подтвердили пять новых случаев сибирской язвы среди людей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

«В ходе исследования, проведенного национальным центром по контролю и профилактике заболеваний, диагноз «сибирская язва» подтвержден у пяти жителей села Исаакян Анийского района Ширакской области (на северо-западе Армении – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В минздраве уточнили, что в целом были обследованы семь жителей cела после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных. Отмечается, что заболевшие лечатся в инфекционной больнице города Гюмри, их состояние медики оценивают как легкое и средней тяжести.

В ведомстве также пояснили, что по состоянию на 2 июля в Гегаркуникской и Ширакской областях подтверждены восемь случаев сибирской язвы. «Больные получают необходимое лечение», – добавили в пресс-службе.

Ранее в Армении зарегистрировали трех зараженных спорами сибирской язвы. Кроме того, в начале июня в одном из тувинских сел ввели карантин по сибирской язве, заболевание заподозрили у одного из местных жителей.

Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. У человека заболевание проявляется преимущественно в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. Попадает в организм человека через поврежденные участки кожи, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Источником инфекции являются дикие и домашние животные.



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