 

Путин подписал закон об обязательных медицинских проверках мигрантов на наркотики и ВИЧ

02.07.2021, 19:00, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предписывает проверять всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ – и разрешает отказывать наркоманам и больным в проживании в России.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указано, что законом предусматривается создание, эксплуатация и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, обеспечивающей получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, передает РИА «Новости».

Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный житель для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.

Согласно закону, освидетельствование проводится в медицинских организациях, находящихся на территории России. Кроме этого, на высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ возлагается обязанность по установлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медицинского освидетельствования.

В законе также уточняется, что может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если иностранный житель является потребителем наркотических или психотропных средств, у него есть одно из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и если у него нет сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем РФ становиться комфортной для мигрантов.



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