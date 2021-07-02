Как носить черные вещи в самое жаркое время года и выглядеть стильно: советы по созданию образов

Многие считают, что черный цвет совершенно не подходит для лета, так как он слишком сильно притягивает к себе солнечные лучи и в таком наряде может быть очень жарко. Однако одежда такого оттенка помогает придать образу особую элегантность и притягательность, именно поэтому она обязательно должна быть в гардеробе каждой модницы.

Вот некоторые вещи черного цвета, которые сейчас в моде, а также рекомендации относительно того, как их правильно носить и с чем сочетать.

Носить вечером

Летом солнце светит намного ярче, именно поэтому далеко не каждый решится надеть одежду черного цвета, так как она притягивает к себе солнечные лучи. Однако не стоит полностью отказываться от таких нарядов, так как их можно носить вечером.

При мягком искусственном освещении черный цвет выглядит просто роскошно. Такой наряд идеально подходит для вечеринки и помогает сделать образ более сексуальным.

Одежда из натуральных тканей

Летом обязательно нужно выбирать одежду из натуральных тканей и отказаться от синтетики.

Отличным вариантом станет лен, хлопок, вискоза и шелк. Эти материалы не только помогут сохранить прохладу, даже если наряд полностью черный, но и помогут придать этому цвету более непринужденный и мягкий вид. Это отлично подходит для лета.

Широкие силуэты

Летом стоит выбирать наряды с более широкими и свободными силуэтами. Это позволит чувствовать себя максимально комфортно даже в самые жаркие дни.

Кроме того, свободные наряды выглядят просто и непринужденно и пользуются большой популярностью в 2021 году.

Немного обнажить кожу

Нужно выбирать черные наряды таким образом, чтобы продемонстрировать немного обнаженной кожи.

Можно надеть более короткие платья, юбки или брюки, блузы с короткими рукавами или более глубоким декольте. Это позволит чувствовать себя в черной одежде более комфортно и легко.

Принты и узоры

Если полностью черный цвет кажется лишком мрачным, то стоит выбрать для себя одежду с красивыми и яркими принтами.

В последнее время в моде цветочные или геометрические узоры. Также отлично смотрится одежда в полоску. Отличным вариантом станет платье миди или макси с цветочным принтом на черном фоне.

Дополнить наряд солнцезащитными очками

Всегда очень круто смотрятся очки с темными линзами вместе с одеждой черного цвета.

В итоге получается элегантный и несколько загадочный образ. Оправа очков необязательно должна быть черной. Очень красиво будет выглядеть черепаховая оправа с коричневыми линзами.

Аксессуары из натуральных материалов

Это еще один достаточно простой и быстрый способ создать стильный летний наряд. Для этого нужно комбинировать черную одежду с аксессуарами, выполненными из натуральных материалов, таких как солома или ротанг.

Также отличным вариантом будут кожаные сандалии, сумки из холщовой ткани и эспадрильи нейтральных тонов. В качестве аксессуаров можно выбрать ожерелья из коралла или бирюзы.

Комбинировать с другими цветами

Чтобы сделать черный цвет более интересным и красиво обыграть его, стоит сочетать черную одежду с другими, более светлыми тонами.

Отлично будут смотреться белые, песочные, кремовые, серебристые или золотистые оттенки.