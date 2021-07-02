Тренд, который всегда на пике моды: как создавать летние наряды в джинсовом стиле (советы и примеры)

На протяжении последних десятилетий джинсовая одежда не выходит из моды. Меняются лишь актуальные фасоны, сочетания и некоторые стильные “фишки”. Поговорим о том, как правильно создавать летние образы в этом сезоне. Наши стильные советы будут актуальными для женщин всех возрастов и комплекций.

Джинсовые платья

В этом сезоне дизайнеры отошли от традиции шить платья из денима исключительно в рубашечном стиле. Вы можете выбрать для себя женственную модель А-силуэта, мини-платье, джинсовый сарафан в пол или модель асимметричного кроя.

На пике моды джинсовые платья с необычными деталями: пышными рукавами, отрезным лифом, воротниками-стойками. В моде традиционные сине-голубые расцветки платьев из денима. Однако моделей из цветной джинсы становится все больше.

Юбки

Короткие юбки силуэта трапеция по-прежнему владеют умами модниц. Только на смену украшению в виде необработанного среза приходят контрастные вставки и элементы пэчворка. Высокая посадка изделия позволяет носить его с заправленным внутрь топом. Дамы постарше выбирают для себя джинсовые юбки-миди на пуговицах. Такая модель идеально сочетается с логсливом или джерси в морском стиле.

Совет: откажитесь от ношения традиционной джинсовой юбки-карандаш длиной до колена. Уберите до лучших времен модели с потертостями и эффектом изношенности. Если вы хотите продемонстрировать окружающим свои познания в моде, тогда удлините низ изделия. Выбирайте прямую миди-юбку на пуговицах или с разрезами.

Джинсовые рубашки

В отличие от курток-джинсовок, джинсовая рубашка сшита из более тонкого денима, что не может не радовать в жаркий летний день. К счастью, в 2021 году эти модели переживают очередную волну популярности.

Совет: просторные джинсовые рубашки оверсайз можно носить, не застегивая, как накидку, дополняющую комплект шорт и кроп-топа. Если будет сильно жарко, рубашку всегда можно повязать на талии.

Куртки

Джинсовые куртки давно вытеснили из гардероба модниц ветровки и укороченные тренчи. Этот элемент гардероба идеально вписывается в несколько направлений. Мешковатую, слегка укороченную джинсовку можно сочетать с классическими брюками или офисными юбками.

Силуэт прямого кроя с вышивкой или другой декоративной отделкой хорошо дополнит одежду богемных стилей. Удлиненную мешковатую джинсовую куртку можно носить с велосипедками или укороченными джинсами прямого силуэта.

Стильные советы: чтобы создать более расслабленный образ, не застегивайте куртку на все пуговицы. По возможности закатайте рукава. Не бойтесь сочетать верх и них разных фактур или разных расцветок.

Джинсы

В этом сезоне джинсы стали атрибутом “маст хэв” для женщин всех возрастов вне зависимости от комплекции. Если раньше вы игнорировали модную вещицу из-за того, что считали свою фигуру слишком громоздкой, сейчас все изменилось.

В этом сезоне нет конкретного трендового фасона джинсов. Вы можете выбрать для себя модель, которая скрывает недостатки вашей фигуры и выгодно подчеркивает достоинства.

Советы: дамам с крутыми бедрами подойдут расклешенные джинсы с завышенной талией. Носить такие изделия следует с футболками и рубашками, заправленными внутрь. Это визуально скроет лишний объем. Худеньким барышням подойдут джинсы прямого кроя или мешковатые модели.

Если вы хотите вписать джинсы в романтический стиль – делайте это. Вместо кроссовок надевайте лодочки или балетки, вместо футболок – блузы с воланами или пышными рукавами.