 

Мнение: Синхронистки и медведь

02.07.2021, 18:42, Разное
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Российским синхронисткам, чемпионкам Европы 2021 года Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко МОК запретил выступать на Олимпиаде в Токио в купальниках, на которые нанесено изображение медведя.

«Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной. Оспаривать не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы»,— рассказала Ромашина.

Можно подумать, что изображение медведя на купальнике – это дополнительный бонос. По-моему Ромашиной и Колесниченко все-равно в каких купальниках побеждать. И зачем надо было было троллить МОК медведем? Они бы к медведям еще балалайку с матрешкой нанесли на купальники. Или девчонки решили потроллить МОК, зная, что они все-равно сильнее всех? Что с медведем, что без…

На снимке: Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко  без медведей, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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