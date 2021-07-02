Прививка — вторая натура

Вакцинация от ковида — элемент нового стиля жизни во всем мире. Почему и у россиян нет другого пути.

Кампания по стимулированию вакцинации, развернутая в Москве, вызвала неоднозначную общественную реакцию. Надо сказать, только на первый взгляд все это может показаться странным; как и ранее, столица внедряет зарубежные практики, уже показавшие свою эффективность.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

В течение всей пандемии Москва как центр деловой активности и крупный транспортный хаб первой принимала на себя ее удары. В итоге именно столица стала своего рода законодателем трендов по управлению пандемией. В 2020 году власти не боялись принимать решения, ориентируясь на свой опыт и опыт других стран, которые раньше столкнулись с коронавирусом. В результате система здравоохранения столицы справилась благодаря централизации и оперативности в принятии решений — можно вспомнить строительство за месяц крупного госпиталя «Вороновское» и возведение временных конструкций во флагманских ковид-центрах.

Новый виток пандемии начался еще в конце марта и, конечно же, в Москве. Если в январе и феврале в городе быстро освобождались койки в ковидных отделениях, то в последнюю декаду марта число госпитализаций снова начало расти. Рост этот был более медленным, чем предыдущие, но в середине мая скорость драматически возросла и стала напоминать катастрофические темпы прошлой осени. И этот тренд продолжается. На совещании у президента 23 июня мэр Москвы Сергей Собянин сказал о рекордной заболеваемости в столице — за неделю было выявлено 53 тыс. случаев.

Ситуацию осложняет появление индийского штамма вируса, обладающего более агрессивными свойствами. При этом, по оценкам западных экспертов,

интенсивность очередной волны может быть более умеренной с точки зрения госпитализаций и смертей и затронуть в основном непривитых.

Доля прошедшего вакцинацию населения становится критически важной.

Вакцина или локдаун

Российские власти принимают меры, стимулируя жителей прививаться, тем более что удлиненные выходные в мае и июне не привели к желаемым результатам. Теперь все силы направлены на массовую вакцинацию. В Москве вакцины доступны в государственных и частных клиниках и даже в павильонах здоровья в парках. Стимулом должны послужить и QR-коды, позволяющие привитым посещать рестораны, а в скором будущем, возможно, и другие общественные заведения.

Новые ограничения вызвали бурную общественную реакцию, разделив людей в зависимости от их отношения к вакцинации и мерам принуждения к ней. На наш взгляд, это скорее следствие затянувшейся напряженной ситуации с коронавирусом, накопившейся нервозности населения и непростого психологического состояния людей. Буквально месяц назад все поверили в то, что почти победили вирус, и тут вдруг новая вспышка.

Надо понимать, что коронавирус — это вызов, это новое заболевание, новая реальность, в которой мы все привыкаем жить. Мы все не до конца понимали, как пандемия себя поведет, как она будет развиваться. Мы все, в том числе медицинское сообщество, меняли свое мнение — и по тактике лечения пациентов, и по организации процессов.

Власти многих стран на протяжении всей пандемии принимали подчас хаотичные решения. Так, например, в Великобритании при выходе из первого локдауна забыли «включить» транспорт на полную мощность, только 20% общественного транспорта было доступно. Можно себе представить, какие собирались толпы людей. В Германии и Франции ранжировали по опасности регионы, так что подчас соседи за забором имели разные права: одни должны были сидеть дома, другие могли даже путешествовать. Это лишь пара примеров.

Стимулирующие меры и система допуска в общественные места — довольно распространенная практика в тех странах, которые можно назвать успешными в управлении пандемией. Локдауны и тотальные запреты вызывают негатив со стороны населения и бизнеса. И кстати, в Москве в 2020 году от этой практики отказались быстрее других городов и стран, что позволило поддержать экономику мегаполиса.

Сейчас лидером по доле вакцинированного населения является Израиль, где около 76% взрослых привито полностью. Дальше идет Великобритания с 45% вакцинированных и Германия с третью привитого населения. Что объединяет эти страны? Социальная дисциплина, широкая пропагандистская кампания с участием звезд шоу-бизнеса, спорта, известных врачей. И конечно же, стимулирующие меры.

Например, еще в январе власти Израиля приняли решение внедрить в стране «зеленые паспорта» для тех, кто сделал прививку. В этот период ситуация с заболеваемостью была очень драматической — 11–12 тыс. новых случаев ежедневно, сейчас этот показатель — в районе 150. Паспорта представляют собой разрешение на посещение различных общественных мест: фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, выставки. «Зеленый паспорт» можно получить спустя неделю после второй дозы вакцины, он действует шесть месяцев.

В Германии вакцинация от коронавируса началась в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медицинские сотрудники, работники важных социальных профессий. После массовой вакцинации количество ежедневно выявляемых новых случаев существенно уменьшилось: с 30–40 тыс. выявляемых случаев до порядка 1 тыс.

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Дисциплина и стимулы

Вернемся к Москве. После объявления розыгрышей автомобилей среди вновь привитых, обязательной вакцинации для «сервисных» профессий и внедрения QR-кодов для посещения ресторанов желающих получить вакцину, конечно же, прибавилось. За сутки на вакцинацию записывается по 60 тыс. человек. Объявляют вакцинацию крупнейшие работодатели — к примеру, ВТБ и Сбер. Здесь тоже есть соответствующий зарубежный опыт — в США, например, компания Morgan Stanley объявила, что не будет пускать в офис сотрудников и клиентов, не получивших вакцину.

Таким образом, меры, вводимые Москвой, сопоставимы с тем, что делается в других странах и мегаполисах. На наш взгляд, эти меры являются эффективными для проведения вакцинации достаточного процента населения.

Вопрос может вызвать решение проводить плановые госпитализации только для привитых. Это действительно несет дополнительные риски для здоровья людей. Но сделаны исключения для наиболее тяжелых заболеваний — онкологии, гематологии. Думается, что эта мера введена скорее формально и список исключений будет расширен. По мере достижения необходимого порога вакцинации система здравоохранения будет разгружаться и появятся ресурсы для оказания плановой медпомощи.

Все эти усилия должны дать результат. Поможет и летнее время, когда закрыты школы и вузы, — а это одна из главных рекомендаций по сдерживанию эпидемии, основанная на опыте десятков стран. С другой стороны, москвичи разъедутся в отпуска по стране, что грозит дальнейшим распространением эпидемии по России. Тем более нужно тиражировать меры по стимулированию вакцинации в регионах.

Сейчас наступил момент, когда общий иммунитет зависит от каждого из нас. В тех странах, где вакцинация идет успешно, социальная дисциплина играет важную роль, у населения нет сомнения в необходимости и важности вакцинации. Россиянам стоит последовать этому примеру.

Ярослав Ашихмин, Фаина ФилинаP.S.

С 1 июля в Москве началась кампания по ревакцинации для жителей, которые сделали прививку от коронавируса более полугода назад. Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, сделать повторную прививку в Москве можно будет вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» — вне зависимости от того, какой вакциной человек привился до этого. С сегодняшнего дня ревакцинацию можно пройти в восьми павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи — процедура бесплатна. С понедельника, 5 июля ревакцинация будет доступна еще в 12 городских поликлиниках, куда можно записаться по телефону или онлайн. Все, что нужно для ревакцинации — это паспорт и полис ОМС.

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