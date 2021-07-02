 

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поздравили младшего сына Луку с днем рождения

02.07.2021, 18:36, Разное
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Сегодня, 2 июля, младший сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой Лука празднует свой 7-й день рождения. Совсем недавно звездные родители впервые показали миру лицо сына, а поэтому в этом году одними поздравлениями они не ограничились – и опубликовали на своих страницах в Instagram фото и видео именинника. Первой это сделала певица: она выложила короткое видео, на котором Лука, стоя на гироскутере, катит коляску (как потом оказалось – без его младшей сестры):

С днем рождения, наш дорогой мальчик!!! Яркий, талантливый, спортивный и неугомонный. Всегда оставайся таким!! Любим!!! P.S. Коляска пустая, don’t worry be happy, – написала Альбина.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Спустя час свое поздравление обнародовал и многодетный отец:

Сегодня нашему сыночку Луке исполняется 7 лет! В этом раннем возрасте в нем уже так много мужского. Вообще современные дети восхищают меня способностью впитывать знания, свободой мышления, умением отстаивать свое мнение. Но как же много нужно стараться нам взрослым, чтобы сделать этот Мир совершеннее, и чтобы наши дети были мудрее и добрее нас!

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Напомним, с Альбиной Джанабаевой Валерий воспитывает троих детей. 15 марта Альбина Джанабаева объявила через Instagram, что скоро снова станет мамой. А 12 апреля у пары родилась девочка. О рождении дочери сообщила мама. Звездная пара пока скрывает от общественности имя новорожденной, зато регулярно делится видео будней молодых родителей.

В общей сложности, Меладзе – отец шестерых детей. В первом браке с Ириной у певца родились три девочки – Инга, Софья и Арина. Старшей в этом году исполнилось 30 лет, а средней и младшей сейчас 22 и 18 лет, соответственно. С их матерью Валерий официально развелся 21 января 2014 года после 25 лет брака.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с сыновьями Константином и Лукой



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