“Мы не один народ”

Зеленский ответил на слова Путина об украинцах и русских

1 июля 2021

АВТОР ФОТО, EPA Президент Украины Владимир Зеленский ответил на утверждения российского лидера Владимира Путина о том, что украинцы и русские – один народ, искусственно разделенный в относительно недавней истории.

Зеленский дал интервью информационному агентству Интерфакс-Украина, журналист которого попросил его ответить на высказывания Путина во время “Прямой линии” с россиянами в среду.

“Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ – недружественный нам народ, – заявил тогда президент России. – Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ”.

При этом Путин заявил, что внешние силы “русский народ всегда старались растащить и раздробить, это идёт ещё со средних веков”. “У нас как раньше трактовалась этническая составляющая? Были великороссы, белороссы и малороссы, – сказал Путин. – Потом под воздействием внешних факторов, а потом ещё большевики внесли свою лепту, у нас начали как бы разделять единый русский народ”.

Зеленский ответил на это так: “Давайте наконец расставим точки над “i”. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним”.

“Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. Так что точно не один народ. У каждого из нас свой путь”, – добавил Зеленский.

Будут ли новые переговоры?

Путин и Зеленский также поспорили о возможности новых прямых переговоров между лидерами двух стран.

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES Последний раз украинский и российский лидеры виделись в декабре 2019 года во время переговоров в “нормандском формате” – кроме Путина и Зеленского, в этом саммите также принимали участие президент Франции и канцлер Германии. Главной темой встречи было урегулирование конфликта на востоке Украины – и единственным ее конкретным результатом стала договоренность об обмене заключенными.

В остальном между Киевом и Москвой по-прежнему остаются непреодолимые разногласия. Украинские власти, позицию которых поддерживают страны Запада, обвиняют Россию в прямой поддержке сепаратистов войсками и оружием. Но Москва называет конфликт внутренней проблемой Украины и настаивает, что Киев должен вести прямые переговоры с теми, кто контролирует Донецк и Луганск.

“Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще – невозможно одновременно говорить об “одном народе” и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно”, – сказал Зеленский.

“Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? – заявил Путин во время “Прямой линии” в ответ на вопрос о возможности новых переговоров с президентом Украины. – Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чём разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чём говорить”.

Зеленский в ответ заявил, что подобные фразы Путина его не задевают. “Я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, как если бы я, например, сказал: “А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле? – говорит президент Украины. – Понятно, что тезисы о каком-либо “внешнем управлении” – исключительно пропагандистская мантра для внутреннего потребителя именно в России. Потому что в реальном мире все вопросы относительно Украины решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в какой-либо соседней стране и точно не “теневыми посредниками”, которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске”.

“Теневым посредником” между Россией и Украиной часто называли кума Путина Виктора Медведчука – украинского политика и лидера пророссийской партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Сейчас Медведчук находится под домашним арестом, ему в числе прочего предъявлены обвинения в государственной измене: попытке заработать на месторождениях в аннексированном Россией Крыму и передаче российским властям украинских военных секретов. Медведчук эти обвинения отвергает и считает их политическим преследованием.

Во время “Прямой линии” Путин в очередной раз высказался в защиту Медведчука, которого назвал “украинским националистом”.

Заочный спор между властями Украины и РФ об исторических корнях происхождения двух народов продолжается уже не первое десятилетие. Еще в 2003 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма написал книгу под красноречивым названием “Украина – не Россия”, при этом он издал ее в Москве – и на русском языке.