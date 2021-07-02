В Ровно задержали “наркобарона” за сбыт контрабандного кокаина

Лидер банды пытался скрыться от сотрудников спецслужбы, но его задержали в Ровно.

Банда наладила канал контрабандного ввоза в Украину кокаина из стран Латинской Америки. Наркотики они планировали сбывать оптом на территории Ровенской и Волынской областей.

“Своих клиентов злоумышленники подыскивали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов”, – рассказали в СБУ.

В результате обысков по местам проживания СБУ изъяла партию наркотиков, три единицы огнестрельного оружия, устройства для блокировки радиосигнала.

Организатору банды сообщили о подозрении.

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