Боевики на Донбассе готовятся к диверсиям, на передовой работают кадровые офицеры ВС РФ – украинская разведка

По данным ведомства, командование ВС РФ усиливает подготовку к применению оккупационных войск на не контролируемых Украиной территориях в Донецкой и Луганской областях.

“В течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений”, – говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным украинской разведки, возросло количество случаев проведения рекогносцировки (обследования) местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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