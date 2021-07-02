Названа опасность приема контрастного душа

Врач Мария Беневская рассказала, в чем заключается опасность регулярного приема контрастного душа. Он тренирует сердечно-сосудистую систему, но при воздействии очень холодной воды может произойти довольно резкий спазм, который чреват инсультом.

Поверхностные сосуды сужаются под воздействием холодной воды. В жару они расширяются, чтобы предотвратить наступление перегрева. Если говорить о людях с патологиями сердечно-сосудистой системы, то резкий спазм может привести к сердечному приступу.

Организм должен постепенно привыкать к контрастному душу и любым тренировкам. Важно начинать с мягкого перепада температур, а интервалы необходимо делать короткими. В жару рекомендуется принимать прохладный, но не ледяной душ.

Врач также пояснила о рационе и водно-солевом балансе в жару. Если наблюдаются отклонения по данному вопросу, то самочувствие может ухудшиться. К важным для организма электролитам относится калий, магний, кальций, хлор, фосфор. Чтобы восполнить их, в сутки необходимо выпивать 1,5-2 литра воды. Из рациона не нужно в полной мере исключать натуральную соль.

Кроме того, необходимо употреблять разнообразные фрукты и овощи, в которых содержатся данные элементы. Речь идет о картофеле, шпинате, апельсинах, авокадо, клубнике, бананах, соевых бобах, орехах, сухофруктах.

Источник: tass.ru