 

Алена Водонаева в день рождения показала плоский живот

02.07.2021, 18:22, Разное
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Ведущая Алена Водонаева в свой день рождения показала плоский живот. Сегодня экс-участнице проекта «Дом-2» исполнилось 39 лет.
Водонаева показала подписчикам, как наносит на кожу косметическое масло. Она гордится, что в 39 лет обладает стройной фигурой. В описании к посту артистка рассказала, что счастлива прожить еще один год на этой планете. Сегодняшний день знаменитость намерена провести в кругу родных и близких, а утром, несмотря на праздник, уже успела поработать. Она поблагодарила всех за поздравления.

В комментариях фолловеры заявили, что Алена Водонаева выглядит просто замечательно. Они поздравили ее с праздником и пожелали быть здоровой, счастливой и любимой. Некоторые отдельно выделили плоский живот экс-участницы «Дома-2».



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