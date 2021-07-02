 

Realme выпустят смартфон GT Master Edition в партнерстве с Kodak

02.07.2021, 18:22, Разное
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Новый камерофон готовится вывести на рынок китайская компания Realme. GT Master Edition будет произведен в партнерстве с авторитетным японском брендом оптики Kodak.
Современные смартфоны становятся все более технологичными, в последнее время стала тенденцией коллаборация производителей телефонов и оптики. Так, в сферу уже привлечены бренды Leica, Zeiss и Hasselblad, теперь появилась информация о сотрудничестве китайской марки Realme и японского бренда Kodak. Об этом пишет инсайд-блогер, публикующийся под никнеймом Digital Chat Station.

Стоит отметить, что еще девять лет назад Kodak запустили продажу своих патентов, которые приобрели многие нынешние гиганты IT-индустрии, Adobe, Amazon, Google, Facebook и даже Apple, Samsung, Microsoft, HTC, и другие корпорации. Новая коллаборация с Realme приведет к созданию инновационного смартфона с названием GT Master Edition. Стоит отметить, что отдельной строкой в работе идет дизайн аппарата, над которым трудится известный художник Наото Фукасава.

Информацию о грядущей новинке подтверждает и руководство Realme, ее вице-президент Сю Ци Чейз обнародовал в региональной соцсети Weibo снимок. Черно-белое фото сделано на новый, еще не представленный официально Realme GT Master Edition. При этом название самого девайса, отображенное в подписи внизу изображения, искусственно размыто. Предположительно, вертикально ориентированный блок основной камеры составят три объектива разрешением на 2, 13 и 108 мегапикселей. Остальных подробностей относительно многообещающего устройства пока нет.

Источник: www.ixbt.com



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