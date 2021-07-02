В застенчивости нет ничего плохого: как поддержать стеснительного ребенка

Застенчивость является нормой поведения ребенка. Однако если она становится чрезмерной или мешает малышу развиваться, родителям необходимо предпринять определенные действия. Вот рекомендации, которые помогут это сделать правильно.

Застенчивость как норма поведения

Для младенцев и дошкольников, и даже школьников застенчивость является нормальным поведением. Нет ничего страшного в том, что малыш не пойдет на руки к незнакомому человеку, точно так же не будет разговаривать с незнакомцем и дошкольник. Ничего страшного и в том, что во время необычных и, по мнению ребенка, опасных для него ситуаций он будет прятаться за родителями или даже плакать. Такая форма общения (точнее сказать, отсутствие общения) является нормальной защитной реакцией любого ребенка. В том, что школьник не такой активный, как все, не принимает участия в играх и боится публичных выступлений, также нет ничего плохого. Дело в том, что все люди разные, и особенности характера можно наблюдать с самого раннего детства. Поэтому в данном случае родителям не о чем беспокоиться.

Чрезмерная стеснительность

Что касается малышей, родители не должны очень сильно переживать по поводу их поведения. Во многих случаях малыши начинают контактировать с другими людьми, когда подольше побудут рядом с ними, познакомятся и успокоятся: им ничего не угрожает. Не нужно даже использовать каких-то сложных методов, ребенок постепенно социализируется сам. Что касается детей постарше, здесь могут возникать небольшие проблемы. Отсутствие коммуникации может негативно отразиться на психическом состоянии ребенка. Он будет очень сильно переживать по поводу того, что не может полноценно общаться со сверстниками и взрослыми, и от этого станет чувствовать себя крайне дискомфортно. Он замкнется в себе и лишится тех благ, которые мог бы получить во время полезного для его развития общения.

Вот что нужно делать родителям, которые хотят избавить своих детей от чрезмерной застенчивости.

Советы для родителей дошкольников

Не торопите малыша бросаться в объятия к незнакомому взрослому (даже если это ближайший родственник) или другу. Подождите, пока он почувствует себя комфортно. Например, предложите человеку присесть рядом с малышом, покатить ему игрушку или начать рассматривать то, что наверняка заинтересует ребенка.

Старайтесь постоянно брать ребенка с собой в разные группы, где присутствуют другие люди. Оставайтесь какое-то время с ним рядом, затем ненадолго отходите, при этом все время наблюдайте за его поведением.

Если ребенок начинает прятаться и стесняться, успокойте его, сказав, что с ним все в порядке и вы находитесь рядом. Возьмите его за руку и вместе исследуйте новое пространство (говорите о том, что сейчас вы вместе что-то предпримете).

Не привлекайте к испуганному малышу чрезмерного внимания, не успокаивайте его при всех. Чрезмерное утешение может для него символизировать то, что данная ситуация является пугающей.

Всегда хвалите смелое поведение ребенка: его зрительный контакт с другими людьми, инициативность в разговоре и желании познакомиться.

На реплики других людей о том, что ребенок застенчивый, становитесь его адвокатом. Говорите, что он – избирательный в общении, поэтому ему необходимо некоторое время для оценивания обстановки или человека.

Всегда старайтесь подавать положительный пример. Всячески привлекайте ребенка к общению, если это уместно и есть такая возможность.

Дети школьного возраста

Если вы хотите, чтобы ребенок научился контактировать с окружающими, создайте для этого все условия. Речь идет о том, чтобы устраивать у себя дома встречи с друзьями. Отпускайте его по приглашению и на первых порах можете отправиться с ним. Поощряйте всевозможные школьные презентации, выступления, а также внешкольные занятия. Вместе готовьтесь, репетируйте дома, затем попроситесь поприсутствовать непосредственно на выступлении в качестве поддержки. Пошагово рассказывайте, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Например, должна приехать двоюродная бабушка. Расскажите, как нужно себя вести в этом случае (ненадолго задержаться, смотреть родственнице в глаза, когда она разговаривает, отвечать на вопросы и пр.). Так вы научите ребенка не просто быть общительным, но и быть воспитанным, что ему обязательно пригодится в жизни. Повышайте ребенку самооценку, хваля его за каждый правильный самостоятельный шаг. Никогда не сравнивайте с братьями и сестрами.

Когда застенчивость – это проблема

если вы заметили, что чрезмерная стеснительность мешает ребенку нормально жить и развиваться, нужно срочно предпринимать меры. Однако, прежде всего, определите, является ли застенчивость чрезмерной. Вот признаки:

ребенок отказывается ходить на занятия или в другие важные места;проявляет чрезмерные признаки беспокойства в социальных ситуациях;жалуется вам на то, что он одинок, его никто не любит и не хочет с ним дружить;не может проронить ни слова в классе, если речь идет о вопросах к нему или его ответах.

Решение вопроса

Если у ребенка все нормально со здоровьем, вам необходимо приложить все силы, чтобы малыш почувствовал себя увереннее. Вы можете найти специальную литературу в библиотеках или в Интернете. У родителей в основном получается со всеми этими задачами справиться самостоятельно. Однако, если ничего не получается, лучше всего обратиться к специалисту. Он обязательно более тщательно рассмотрит ситуацию, разберется во всех проблемах и причинах и гарантированно поможет вашему ребенку стать полноценным членом общества.