Если милый ведет себя как маленький ребенок: что такое синдром Питера Пэна и как строить отношения

Дж. М. Барри в своем романе «Питер и Венди» написал, что растут все дети, кроме одного. Он имел в виду Питера Пена. Так появилось название синдрома, который характеризует человека с вечной инфантильностью. Очень сложно иметь дело с мужчиной, который себя представляет и ведет как маленький мальчик.

Признаки наличия синдрома Питера Пена

Если вы находитесь в отношениях с человеком, который вам кажется слишком инфантильным, обратите внимание на некоторые моменты. Они помогут вам удостовериться в том, что вы имеете дело именно с таким мужчиной. Вот эти признаки:

мужчина отдает инициативу в ваши руки и позволяет принимать за него решения;никогда не интересуется долгосрочными планами, живет одним днем;не имеет по дому никаких обязанностей;не может охарактеризовать и дать оценку вашим отношениям;не умеет распоряжаться деньгами;не может продуктивно и эффективно решать проблемы.

Причины обретения

Есть много причин такого поведения, но чаще всего такой посыл для развития инфантильности подается в детстве. Родители настолько сильно опекали сына, что он практически ничему не научился. Возможно, они продолжают так себя вести и сейчас. Поэтому у молодого человека даже не было возможности повзрослеть. Есть и другая социальная причина.

Парень никак не мог себя найти (выучиться, поскольку не хватало денег и знаний), устроиться на работу. Вот и остался с сознанием того, что ему еще рано переходить во взрослую жизнь. Он так и продолжает жить сегодняшним днем, уже не рассчитывая что-то в ней изменить.

Построение отношений

Можно просто отказаться от общения с молодым человеком, у которого присутствует синдром Питера Пена. Однако среди этих парней есть много достойных и добрых людей, расставаться с которыми не хотелось бы. В этом случае вам нужно внимательно посмотреть, какой энергией вы с ним обмениваетесь.

Если вы снова предлагаете ему родительскую заботу, у него просто нет другого выбора, как оставаться на прежнем уровне. Постарайтесь отнестись к нему как ко взрослому ответственному мужчине. По крайней мере, вам придется сделать вид, что вы не замечаете его инфантильности.

Поручайте ему серьезные дела, с которыми он однозначно должен справиться. Затем обязательно хвалите, причем не как ребенка, а говорите о том, как он вам помог и как вы рады именно его присутствию в своей жизни. Усложняйте задачи, чтобы обязанности и поступки парня действительно становились мужскими. Обязательно обращайте внимание на динамику.

Если она реально прослеживается и вы видите, как молодой человек старается стать настоящим мужчиной, это будет просто замечательно. Ему может понравиться эта роль, и такие изменения не являются редкостью. Из подобных парней часто получаются великолепные мужья.

А если вам придется все время его воспитывать на протяжении всей жизни, здесь выбор за вами. Если хотите выполнять роль его мамы (есть категория женщин, которые любят чувствовать себя лидерами), продолжайте. В случае если поведение партнера вас не устраивает и положительных сдвигов не наблюдается (если он не захочет, ничего не изменится), не тратьте время даром.