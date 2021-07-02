 

Мнение: Суд восстановил на работе «сторонника Навального»…

02.07.2021, 17:48, Разное
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…уволенного из московского метрополитена «за поддержку» Алексея Навального.

Сергиево-Посадский городской суд постановил восстановить Максима Кириленко в должности с 13 мая 2021 года — со следующего дня после увольнения. Также суд постановил взыскать в пользу Кириленко 5000 рублей компенсации морального вреда и компенсацию оплаты за вынужденные прогулы — около 120 000 рублей.

Выяснилось, что Кириенко не участвовал в акциях протеста. По его словам, к Навальному он относится нейтрально.

— Я не был ни на одной акции в его поддержку. Наблюдал за этим со стороны. Я не ярый его фанат, но и не противник. – сообщил восстановленный на работе.

Максим говорит, поскольку он оказался первым, кто выиграл суд у метрополитена, теперь ему пишут и звонят другие уволенные.

— Стараюсь консультировать, рассказываю, как проходило у меня заседание….

В судах сейчас  жут рассмотрения 45 заявление, уволенных из ГУП «Московский Метрополитен», якобы,  «за поддержку» Алексея Навального.

Фотографии отсюда и  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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