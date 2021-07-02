Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов, Полина Максимова и другие на открытии фестиваля цветов в ГУМе

Вчера, 1 июля, линии ГУМа снова запестрили яркими красками – на территории главного магазина страны на Красной площади открылся 9-й ежегодный Фестиваль цветов. Вместе с ним в тот же день в стенах здания заработал новый фестиваль ГУМ-Red-Line с выставкой российского паблик-арта “Красный сад”. Гостями открытия стали: Андрей Малахов, Влад Лисовец, Елена Захарова, Екатерина Стриженова, Ингеборга Дапкунайте, Ольга Кабо, Полина Максимова, Тим Ильясов, Сергей Гущин, Милена Орлова, Cергей Пономарев и другие. Звезды вместе с Михаилом Куснировичем высадили цветы, которые стали частью экспозиции проекта “Красный сад”.

Выставка будет открыта для всех желающих до конца лета, 31 августа. Кстати, после этого “живые” экспонаты продолжат свою жизнь в общественных пространствах города и жилых комплексах Москвы, а также возле Мануфактуры Bosco в Калуге и в арт-парке Никола-Ленивец.

Андрей Малахов Екатерина Стриженова Илья Бачурин Михаил Куснирович Полина Максимова Александр Олешко Влад Лисовец Ольга Кабо Сергей Гармаш Елена Захарова