 

Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов, Полина Максимова и другие на открытии фестиваля цветов в ГУМе

02.07.2021, 17:42, Разное
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Вчера, 1 июля, линии ГУМа снова запестрили яркими красками – на территории главного магазина страны на Красной площади открылся 9-й ежегодный Фестиваль цветов. Вместе с ним в тот же день в стенах здания заработал новый фестиваль ГУМ-Red-Line с выставкой российского паблик-арта “Красный сад”. Гостями открытия стали: Андрей Малахов, Влад Лисовец, Елена Захарова, Екатерина Стриженова, Ингеборга Дапкунайте, Ольга Кабо, Полина Максимова, Тим Ильясов, Сергей Гущин, Милена Орлова, Cергей Пономарев и другие. Звезды вместе с Михаилом Куснировичем высадили цветы, которые стали частью экспозиции проекта “Красный сад”.

Выставка будет открыта для всех желающих до конца лета, 31 августа. Кстати, после этого “живые” экспонаты продолжат свою жизнь в общественных пространствах города и жилых комплексах Москвы, а также возле Мануфактуры Bosco в Калуге и в арт-парке Никола-Ленивец.

Андрей МалаховЕкатерина СтриженоваИлья БачуринМихаил КуснировичПолина МаксимоваАлександр ОлешкоВлад ЛисовецОльга КабоСергей ГармашЕлена Захарова



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