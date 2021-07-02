Игорь Суркис о травме Беседина: Сплетни, что УЕФА платит €20 тыс. в день, не соответствуют действительности

“Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят €20 тыс., – это все не соответствует действительности”, – сказал Суркис.

Президент “Динамо” пояснил, что УЕФА выплачивает зарплату игрока, если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения и если есть документы, подтверждающие его травму.

“У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимые с нашими”, – отметил Суркис.

Он добавил, что “лучше бы сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде”.

“Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто “Динамо” на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем любые деньги”, – подчеркнул Суркис.

О том, что каждый день восстановления игрока после 28-дневного срока по правилам УЕФА якобы стоит названную сумму, ранее писал Sport.ua.

Контекст:

29 июня в 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

Беседин получил травму в ходе первого экстра-тайма. Маркус Даниэльсон в подкате ударил ему в колено, и рефери после просмотра повтора решил показать красную карточку шведу. Украинский футболист игру продолжить не смог, вместо него вышел Виктор Цыганков. Даниэльсон после игры зашел в раздевалку украинской сборной и извинился перед Бесединым.

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявил, что Беседин больше не сыграет на Евро 2020. Как выяснилось позднее, у игрока перелом бедренной кости и повреждены несколько связок, ориентировочный срок восстановления – около шести месяцев.

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