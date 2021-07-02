ГБР подозревает бывших чиновников Минобороны Украины в организации схем при производстве военных катеров и автомобилей

По версии правоохранителей, бывший глава правления завода “Кузница на Рыбальском” подал идею экс-заместителю министра обороны Украины заключить госконтракт именно с его предприятием. Чиновник поручил своим подчиненным в одном из департаментов Минобороны заключить контракт по строительству катеров с указанным заводом, заявили в ГБР.

Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта “Кентавр” для доставки подразделений морской пехоты. В 2016 году потребность включили в показатели государственного оборонного заказа, уточнил Офис генпрокурора Украины.

Должностные лица понимали, что завод не сможет выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки – до конца 2017 года – из-за отсутствия проекта производства, отметили прокуроры.

В ходе следствия следователи ГБР выявили другой факт превышения служебных полномочий замминистра обороны Украины и одного из директоров подчиненного ему департамента. Они закупили для нужд ВСУ санитарные автомобили производства ЧАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс”, которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР подсчитало, что такими действиями государству нанесли ущерб на сумму более 475 млн грн. Во время обысков у одного из фигурантов следователи изъяли оружие, более $364 тыс., около €53 тыс. и почти 3 млн грн наличными. Следователи ГБР сообщили о подозрении трем бывшим чиновникам Министерства обороны Украины, в частности замминистра обороны Украины в 2015–2019 годах, директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015–2017 годах и директору этого же департамента. который занимал свою должность с 2018-го по 2019 год.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), ч. 5 ст. 27 (соучастие) и ч. 4 ст. 426-1 УК Украины. Действия бывшего главы правления “Кузницы на Рыбальском” квалифицированы по ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ч. 4 ст. 27 (соучастие) ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

В ГБР не назвали фамилии подозреваемых. Собеседник “Украинской правды” сказал, что упомянутый среди фигурантов бывший заместитель министра обороны – это Игорь Павловский.

Контекст:

В октябре 2017 года НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны, среди которых был Павловский, в растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. Речь идет о соглашении между Минобороны и компанией “Трейд Коммодити”, победившей на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену. Суд отправил его под домашний арест, позже эту меру пресечения сменили на личное обязательство.

30 марта 2018 года в НАБУ сообщили, что завершили досудебное расследование по этому делу.

Павловский заявлял, что у него есть основания считать дело о закупках топлива в Минобороны заказным.

Должность заместителя министра обороны он занимал с апреля 2015 года.

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