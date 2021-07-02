 

Фигурант из санкционного списка СНБО организовал схему контрабанды брендовой одежды – СБУ

02.07.2021, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщается, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы.

“Организаторы схемы – представители криминалитета и их родственники, которые находятся под действием санкций СНБО, а именно – семья Владимира Дидуха. К схеме дельцы привлекли инспектора таможенного поста Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как “настенная плитка”, – говорится в сообщении.

СБУ пресекла схему во время таможенного оформления груза стоимостью 16 млн. грн.

Инспектору таможни сообщили о подозрении. По месту жительства фигурантов проводятся обыски. Контекст:

Львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой) является одним из 10 лиц, против которых 2 апреля СНБО принял решение ввести санкции. Совет считает их причастными к контрабанде.

Санкции против Дидуха и остальных ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов. Однако позже СМИ сообщили, что все отстраненные львовские таможенники вскоре вернулись на должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / Автобус опрокинулся в Рязанской области, есть жертвы и пострадавшие

03.10 / В Германии не захотели видеть «ледниковый период» в отношениях с Россией

26.01 / Новоуральский маньяк сознался в еще одном убийстве

12.10 / Ученые пояснили, откуда у человека тяга к высококалорийным продуктам

03.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн

24.06 / Мать погибшей девушки извинилась перед Кадыровым за слова о домашнем насилии

31.08 / Трамп счел применение силы единственным способом остановить погромы в США

21.02 / Победителем одиночного разряда Australian Open стал Джокович

11.03 / За время пандемии в ВСУ от коронавируса умерли 50 человек

19.07 / Собаки могут ориентироваться по магнитному полю Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика