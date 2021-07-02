Фигурант из санкционного списка СНБО организовал схему контрабанды брендовой одежды – СБУ

Сообщается, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы.

“Организаторы схемы – представители криминалитета и их родственники, которые находятся под действием санкций СНБО, а именно – семья Владимира Дидуха. К схеме дельцы привлекли инспектора таможенного поста Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как “настенная плитка”, – говорится в сообщении.

СБУ пресекла схему во время таможенного оформления груза стоимостью 16 млн. грн.

Инспектору таможни сообщили о подозрении. По месту жительства фигурантов проводятся обыски. Контекст:

Львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой) является одним из 10 лиц, против которых 2 апреля СНБО принял решение ввести санкции. Совет считает их причастными к контрабанде.

Санкции против Дидуха и остальных ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов. Однако позже СМИ сообщили, что все отстраненные львовские таможенники вскоре вернулись на должности.

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