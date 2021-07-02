В РФ оштрафуют продавца гаджета на 200 000 рублей, если на нем не будет отечественного поисковика

Компьютеры, Smart TV, ноутбуки, смартфоны и прочие умные электронные устройства уже должны продаваться на территории РФ с российским софтом и российской же поисковой системой. Если товар продан иначе, продавца могут оштрафовать на 200 000 рублей.

Как поясняют эксперты, это вступил в силу закон, о котором СМИ писали уже много месяцев подряд. Обязательными для установки должны быть поисковые системы, антивирусные программ и приложения известных российских разработчиков.

Кроме того, по закону должен быть обеспечен доступ к сервисам государственных структур, говорят эксперты. По их словам, заранее невозможно точно определить, к чему приведет выполнение новых норм. По этому поводу есть разные мнения, порой, диаметрально противоположные.