Названы восемь главных симптомов диабета второго типа

Медики назвали восемь главных симптомов, свидетельствующих о сахарном диабете второго типа. Более ранняя диагностика заболевания может снизить вероятность долгосрочных проблем со здоровьем.

Симптомы диабета второго типа зачастую прогрессируют постепенно. В связи с этим заболевание может не давать о себе знать несколько лет. Уровень сахара в крови необходимо проверить, если человек начал часто ходить в туалет, в особенности ночью. Еще одним распространенным симптомом патологии является чувство сильной жажды. Часто люди жалуются на усталость, помутнение зрения и повышенный голод.

Диабет может приводить к появлению зуда в области половых органов или же молочницы. Кроме того, дольше заживают раны и порезы. Признаком сахарного диабета является резкое похудение без причин. Если у человека присутствует один из вышеназванных симптомов, то необходимо посетить врача-терапевта. Он назначит анализ крови на определение уровня глюкозы.