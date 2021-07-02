 

Названы восемь главных симптомов диабета второго типа

02.07.2021, 17:28, Разное
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Медики назвали восемь главных симптомов, свидетельствующих о сахарном диабете второго типа. Более ранняя диагностика заболевания может снизить вероятность долгосрочных проблем со здоровьем.
Симптомы диабета второго типа зачастую прогрессируют постепенно. В связи с этим заболевание может не давать о себе знать несколько лет. Уровень сахара в крови необходимо проверить, если человек начал часто ходить в туалет, в особенности ночью. Еще одним распространенным симптомом патологии является чувство сильной жажды. Часто люди жалуются на усталость, помутнение зрения и повышенный голод.

Диабет может приводить к появлению зуда в области половых органов или же молочницы. Кроме того, дольше заживают раны и порезы. Признаком сахарного диабета является резкое похудение без причин. Если у человека присутствует один из вышеназванных симптомов, то необходимо посетить врача-терапевта. Он назначит анализ крови на определение уровня глюкозы.



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