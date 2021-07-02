В ОНФ рассказали о работе с поступившими на прямую линию Путина обращениями

«Мы следим за тем, чтобы ни одно из обращений не осталось без внимания», – сказал газете ВЗГЛЯД глава отделения Общероссийского народного фронта в Петербурге Андрей Рябоконь, комментируя работу активистов фронта с вопросами, поступившими на прямую линию президента.

«Всего от россиян на прямую линию с президентом в этом году поступило более 2 млн вопросов со всей страны. Достаточно большая часть из них касается в том числе и Петербурга. Наша задача – скоординировать этот поток, помочь распределить его по органам власти, по федеральным структурам, которые профессионально и компетентно ответят на эти запросы и по возможности решат проблему заявителя», – отметил руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Часть вопросов выходит за рамки компетенции исполнительной власти, поясняет он. «У нас есть обращения по многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подобные проблемы мы решаем самостоятельно, привлекаем волонтеров, общественные организации для поддержки таких семей», – отметил Рябоконь.

«К примеру, человеку требуются услуги стоматологической помощи, которые выходят за рамки ОМС, а ему не хватает денег. Тогда мы ищем стоматологические клиники, готовые безвозмездно помочь. И такие клиники, к счастью, есть, – рассказал собеседник. – Бывает, заявителю нужна чисто человеческая поддержка. В таких случаях мы стараемся по линии ОНФ привлекать социально-ответственные организации, которые практически помогают человеку».

Собеседник добавил, что «даже если вопрос не решается в оперативном формате, если он носит системный характер, он все равно остается в центре нашего внимания – мы его называем «проблемной темой». Мы попытаемся на уровне или региональной, или федеральной власти что-то поменять, чтобы решить в принципе вопрос, пусть и не сразу».

Глава отделения напомнил, что актив ОНФ и раньше вел подобную работу по итогам прямых линий Путина. «Одна их ярких историй прошлых лет касалась помощи в восстановлении награды, утерянной еще в годы Великой Отечественной войны жителем блокадного Ленинграда, – поделился Рябоконь. – Мы в течение нескольких месяцев в ручном режиме с помощью Минобороны, архивных служб, органов исполнительной власти искали необходимые документы. В итоге нашли – и на основании этих документов президент подписал соответствующий указ, награда была восстановлена».

Напомним, в среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Владимира Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Президент в течение 3 часов 42 минут подробно отвечал на вопросы, которые поступили заранее или были заданы вживую по видеосвязи. Количество вопросов к началу мероприятия составило около 2 млн. В общей сложности Путин дал ответ на 68 вопросов.

Путин поблагодарил представителей ОНФ и волонтеров, помогавших обрабатывать вопросы россиян. «Мы постараемся сделать так, чтобы ни один из поступивших на прямую линию вопросов не остался незамеченным», – сообщил Путин. Он отметил, что многие вопросы уже обработаны, по другим работа продолжается.