 

ОНФ: Все обращения граждан на «Прямую линию» с президентом будут рассмотрены

02.07.2021, 17:12, Новости дня
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«Все обращения будут рассмотрены, приняты во внимание, во всех случаях, когда это возможно люди получат конкретную помощь», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента РФ Владимира Путина.

По его словам, уже в третий раз глава государства доверяет Народному фронту следить за тем, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным. Он отметил, что в рамках проекта «Прямая линия. Продолжение» ОНФ работает со всем массивом обращений граждан, а не только с теми, что прозвучали в эфире.

«По линии 2019 года был рассмотрен 1 млн вопросов, в 2020 году «Прямая линия» была совмещена с пресс-конференцией и обращений было 344 тыс. В этом году мы также будем работать со всеми поступившими обращениями, в которых есть контакты заявителя или сформулированы конкретные предложения. Что-то можно решить сразу, что-то требует времени для проработки и бюджетного планирования», – отметил Кузнецов. 

В частности, он уточнил, что за первое полугодие 2021 года ОНФ решил еще 40 тыс. вопросов, заданных в июне 2019. По его словам, обобщение и анализ материалов «Прямой линии» позволяет находить системные решения. 

«Бесплатная подводка газа до границ домовладений, надбавка за 30 лет работы в сельском хозяйстве при переезде в город, выплаты на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей – ответы на тысячи обращений граждан. Все обращения будут рассмотрены, приняты во внимание, во всех случаях, когда это возможно люди получат конкретную помощь», – заключил Кузнецов. 

Напомним, 18-я по счету прямая линия Путина прошла 30 июня. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. 

В начале прямой линии Путин поблагодарил представителей ОНФ и волонтеров, помогавших обрабатывать вопросы россиян. «Это большая работа, и ее было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в эту работу и очень активно с администрациями самого разного уровня – и с местными, и с региональными, и с федеральными – работают, для того чтобы людям помочь», – сообщил Путин. Он отметил, что многие вопросы уже обработаны, по другим работа продолжается.



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