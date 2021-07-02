Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела ВСУ

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошлую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб один человек, трое получили ранения, сообщили в аппарате омбудсмена ДНР.

«С 26 июня по 2 июля получили ранения двое военнослужащих республики и один гражданский житель республики, погиб один военнослужащий республики», – заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР, передает РИА «Новости».

Накануне подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов. Кроме того, ранее противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново.