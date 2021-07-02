Город храмов или образ, состоящий из спальных районов? Какой видят и представляют Москву современные писатели

Историкам известно, что при первых упоминаниях о Москве в русской словесности она выступает как город-храм, город-спаситель, коронационный город, город на крови или даже город-государство.

В цикле «Повестей о начале Москвы» 17-го века, к примеру, Москва описывается как стольный город, созданный по образу Божьего града. В ней соединяются город-храм, город-кладбище и город-церковь. Но какой видели Москву классики русской литературы и какой ее видят современные писатели?

Лев Толстой о Москве

До Октябрьской революции дорога русской литературы долгое время проходила не через Москву, а через Петербург. Ведь именно он тогда был главным светским городом страны. В своих произведения классики отечественной литературы Москву упоминали редко.

Единственным писателем, который достаточно часто писал о нынешней столице, был Лев Толстой. В своих произведениях писатель делил себя между Петербургом и Москвой. Петербург был для него важен как столица и центр светской жизни его героев. Москва же для писателя олицетворяла собой традиции русского народа, патриархальность и основы православной культуры.

Писатели XX века о Москве

В XX веке у многих писателей Москва, вновь ставшая столицей, ассоциировалась в основном с историей. В то время были актуальны, к примеру, такие темы, как строительные жертвы при закладке города и клятвопреступления. Это стало отражением древней концепции города 17-го века — город на крови. Также писатели в XX веке часто выбирали тему “Москва — третий Рим”.

Именно так видели столицу в прошлом веке такие, к примеру, писатели и поэты, как М. А. Булгаков, М. И. Цветаева, Б. Л. Пастернак, С. А. Есенин, О. Э. Мандельштам и пр.

Писатели XXI века

В XXI веке у многих писателей Москва стала олицетворением капитализации общества. Образ столицы в наше время все больше теряет семантику патриархальности и семейности. Писатели в своих произведениях обычно отражают такие характерные для наших дней черты Москвы, как спешка, конкуренция, нажива, карьеризм.

Также многие писатели обращаются в наши дни к истории, поддерживая концепцию “Москва — третий Рим”, “патриархальный город-церковь” или “город на крови”.

Город храмов в произведениях Сергея Александровича Шаргунова

Писатель Сергей Шаргунов, к примеру, в описаниях Москвы строго и подчеркнуто традиционен. В его романе «Книга без фотографий» (2011), к примеру, Москва даже в период СССР предстает обителью православия, а церковь — частью советской империи.

В своем произведении Шаргунов описывает столицу как Русь уходящую, гибнущую под красными флагами. Советская неуютная, бедная и неустроенная Москва в книгах писателя — это все же частично сохранившаяся старая Москва с церквями и храмами. Но в этом городе все стремятся к успеху и строят карьеру.

Роман Сенчин: город спальных районов

В произведениях этого писателя Москва показана в первую очередь такой, какой она выглядит в глазах провинциала. Писатель смотрит на мегаполис из окна дешевой снятой квартиры в спальном районе.

В произведениях Сенчина нет тоски по разрушающейся старой Москве. Его герои восхищаются огромными яркими домами новостроек, бешеным ритмом жизни, людскими потоками у метро. Герои писателя живут в условиях высоких скоростей и огромного пространства. Квартиры для них не дом, а лишь место ночлега. На работе же в офисе они, как автоматы, каждый день выполняют ряд однообразных действий.

Москва в произведениях Ольги Славниковой

В произведениях Ольги Славниковой Москва – это громадная масса камня, бетона и стекла, заливаемая миллионными человеческими толпами. Как и у Шаргунова, единственной защитой «от смертельного холода асфальтовой Москвы» для героев произведений писательницы становятся построение карьеры и достижение успеха. У людей столица в романах Славниковой «отнимает материальную автономность, делая каждого практически несуществующей частицей».

Москва историческая и фантастическая в книгах современных писателей

Историческая тема, в том числе и тема советской и старой Москвы, в наше время стала актуальной для многих писателей. К примеру, в своей книге «Князь советский» писательница Эльвира Барякина рассказывает о белоэмигранте Рогове, который приезжает в советскую столицу, выдавая себя за американца. Город для молодого человека становится настоящим полем боя с судьбой за счастье и любовь.

Также современные писатели, конечно, включают Москву и в фантастические произведения. Например, в книге Валерия Бочкова описана совсем уж странная столица — президент свергнут, город в огне. Улья Нова же в описания Москвы включает сказочные элементы. Мифология стала одной из основ, к примеру, ее новой книги «Собачий царь».