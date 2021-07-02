Как сшить летнюю юбку с глубокими карманами. Она очень удобная и намного дешевле, чем в магазине

Летние юбки — это легкое и стильное дополнение к вашему гардеробу, обходящееся в небольшие деньги. Юбку при желании легко сшить и своими руками. К примеру, ниже предлагаем вам вариант такой одежды с большими карманами, шьется который по очень простой технологии.

Что понадобится

Чтобы сшить такую летнюю юбку своими руками, вам понадобятся:

ткань для самой юбки;ткань для полосы внизу;эластичная широкая резинка;швейная машинка, иголка, нитки;булавки:утюг и гладильная доска;ножницы.

Ткань для юбки и полосы подбирайте гармоничные по цвету. Конечно, для летней юбки лучше выбирать тонкую натуральную, к примеру, хлопчатобумажную ткань. Резинку можно взять любой ширины.

Раскрой

Первое, что вам нужно сделать при желании сшить такую юбку, это измерить вашу талию. Назовем этот показатель W. Также нужно определиться с длиной юбки. Этот показатель в дальнейшем будем называть L. Раскрой ткани выполняйте в зависимости от того, насколько пышную вы хотите сшить юбку.

Для очень пышного варианта вам нужно будет вырезать из ткани две прямоугольных детали W х 2 плюс 2-2.5 см сантиметр на швы. Для менее пышной юбки понадобятся две детали W х 1.5.

Если вы шьете юбку из цельного большого куска ткани, чтобы определиться с длиной при раскрое, просто прибавьте к показателю L 2 см на подгиб и 5 см для эластичного пояса шириной 2 см. Если ширина вашей резинки составляет 3 см, прибавляйте к длине 7 см и т.д. Один сантиметр в данном случае пойдет на шов.

Очень красиво такая юбка будет смотреться с полосой из другой ткани внизу шириной, к примеру, 5-6 см. В этом случае от желаемой длины нужно будет отнять 5-6 см (в зависимости от ширины полосы) и прибавить 3.5 см на подгиб и припуск на шов.

Раскрой карманов

Для карманов можно использовать ту же ткань, из которой вы решили сшить полосу внизу. Для их раскроя понадобится шаблон. Также для раскроя карманов можно использовать лекала.

Карманы и полоса

Положите первый прямоугольник юбки перед собой. Отступите от верха 12-15 см. Уложите в это место раскроенный карман так, как показано на фото ниже. Складывайте детали лицом к лицу. Закрепите карман наметочным швом и прогладьте детали.

Присоедините внизу полосу из другой ткани. Точно так же все прогладьте.

Пришейте полосу к юбке. Край обработайте строчкой зигзаг или на оверлоке.

Отогните ее вниз и дополнительно прошейте шов, отступая от сгиба на 1-2 мм, чтобы он выглядел аккуратно.

Те же самые операции со второй частью кармана и полосой проделайте со вторым прямоугольником.

Сшиваем юбку: инструкция

Положите первый и второй прямоугольник на ровную поверхность перед собой лицом к лицу. Соедините детали в тех местах, где должны быть швы, булавками или используйте наметочный шов. Соедините бока юбки и края кармана.

Прошейте бок юбки по краю, отступая на 1-1.5 см. В месте расположения кармана обогните отверстие, прошив по краю сам карман. Ту же самую операцию выполните с другой стороны.

На следующем этапе подшейте пришитую внизу полосу. Загните край на 1 см, прогладьте и загните еще на 1 см. Снова прогладьте и прошейте шов.

Верх юбки

Теперь пришла пора закончить шить верх юбки. Отогните верхний край юбки и прогладьте его. Загните необработанный край внутрь на 1 см и все прогладьте. Сделайте шов, оставив отверстие для пропуска резинки.

Возьмите резинку и проденьте ее внутрь отгиба. Сделайте примерку, обрежьте резинку до нужной длины и сшейте ее края. Резинку сшивайте не обычным швом, а швом зигзаг. При этом для надежности закрепите конец и начала шва методом вперед/назад.

На заключительном этапе зашейте то отверстие, через которое вы пропускали резинку. Его можно прошить прямо с лица.

На этом процесс шитья юбки можно считать оконченным. Такое изделие можно надеть, к примеру, отправляясь в гости, чтобы удивить подруг, на пляж или же просто в магазин.