 

В Москве обязали соблюдать самоизоляцию всех людей с ОРВИ

02.07.2021, 16:50, Разное
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Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что теперь в столице все люди с ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня принято решение, что все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня мы будем рассматривать как, с высокой долей вероятности, коронавирусную инфекцию», — сказала Ракова. Пациенты должны быть на самоизоляции до получения отрицательного теста на COVID-19.

В РФ за сутки непосредственно от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 679 человек, это очередной максимум с начала пандемии. Из них 112 пациентов умерли от коронавируса в Москве. За последний день в столице зарегистрировали 6893 новых заболевших коронавирусом — это на 704 меньше, чем днем ранее.

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Источник: Новая газета



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