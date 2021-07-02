В Москве обязали соблюдать самоизоляцию всех людей с ОРВИ
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Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что теперь в столице все люди с ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня принято решение, что все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня мы будем рассматривать как, с высокой долей вероятности, коронавирусную инфекцию», — сказала Ракова. Пациенты должны быть на самоизоляции до получения отрицательного теста на COVID-19.
В РФ за сутки непосредственно от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 679 человек, это очередной максимум с начала пандемии. Из них 112 пациентов умерли от коронавируса в Москве. За последний день в столице зарегистрировали 6893 новых заболевших коронавирусом — это на 704 меньше, чем днем ранее.
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Источник: Новая газета
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