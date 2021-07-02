 

НАН Украины допускает увеличение госпитализаций пациентов с COVID-19 на следующей неделе

02.07.2021, 16:38, Новости дня
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Продолжается также  положительная динамика количества новых случаев во всех регионах Украины, при этом темпы снижения значительно замедлились. Официальное количество инфицированных соответствует уровню середины июня и продолжает снижаться, отметили ученые. 

“Около трети всех выявленных случаев приходится на Киев и именно в Киеве задержки обнародования данных тестирования являются самыми долгими. Поэтому задержки существенно влияют на общенациональную статистику”, – заявили в НАН. 

В последние недели продолжалось снижение заболеваемости и смертности на общенациональном уровне по всем главным показателям, однако его темпы несколько замедлились.

За последнюю неделю июня численность госпитализаций сократилась на 6,2% против падения на 20,4% на предыдущей неделе.

“Учитывая инертность этого показателя возможность возобновления роста числа новых госпитализаций кажется вполне реальной уже на следующей неделе”, – отметили в прогнозе на 1 – 14 июля.

По данным ученых, летальность от COVID-19 в Украине составляет около 3%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 52 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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