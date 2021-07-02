 

Посол Италии: низкие темпы вакцинации в России не позволяют открыть итальянские границы

02.07.2021, 16:28, Разное
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Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему сложная, поскольку распространяются новые штаммы. Из-за этого многие страны остаются недоступными для туристов. В частности, невозможно посетить Италию, где суточный прирост числа заразившихся в разы меньше, чем в РФ.

В пятницу, 2 июля, беседуя с журналистами, итальянский посол в Москве Паскуале Террачано заявил: чем скорее россияне вакцинируются от коронавируса, тем быстрее откроются границы. Дипломат сожалеет, что граждане РФ так медленно прививаются. “Хотя их страна первая изобрела вакцину”, – подчеркнул Террачано.

Он также сообщил, что в посольстве Италии в России занимаются перевыпуском туристический виз, срок которых истек во время пандемии коронавируса. Однако даже если визы восстановят, ими невозможно будет воспользоваться из-за низких темпов вакцинации, отметил дипломат.

Напомним, за последние сутки в России было выявлено 23 218 новых случев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, 13,2% не имеют клинических проявлений болезни. Выздоровели 18 197 человек, скончались от ковида 679 пациентов. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Москве – 6 893.



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