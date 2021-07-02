Путин наградил ушедшего с поста ректора НИУ ВШЭ Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил Ярослава Кузьминова, покинувшего пост ректора ВШЭ, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Президент своим Указом наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова – ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ и сменяет Евгения Ясина на посту научного руководителя вуза. Ясин избран почетным научным руководителем.