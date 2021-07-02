 

В ДТП в Башкирии погибли шесть человек

02.07.2021, 16:18, Новости дня
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В результате столкновения двух автомобилей в Кушнаренковском районе Башкирии погибли шесть человек, одна из машин загорелась, сообщила пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным ведомства, у грузовика Skania, ехавшего в Уфу, отлетело переднее левое колесо на встречную LADA Largus. Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной «Нивой», после чего загорелся, передает РИА «Новости». 

«В результате аварии водитель и пять пассажиров LADA Largus скончались до приезда скорой помощи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали врио начальника УГИБДД и другие высокопоставленные офицеры. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее тринадцать человек получили травмы после опрокидывания «Газели» в Городищенском районе Волгоградской области. 



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