Как заплести длинные волосы в красивую косу «‎рыбий хвост». Простая прическа, но смотрится очень эффектно

Если у девушки длинные волосы, не всегда легко подобрать прическу, которая бы отвечала нескольким требованиям одновременно: смотрелась эффектно, заплеталась несложно, на плетение не требовалось бы много времени. Красивая коса под названием “рыбий хвост” отвечает всем этим требованиям.

Как заплетать “рыбий хвост”?

Когда я была маленькой, у меня были длинные волосы, поэтому я часто просила маму заплести их в косу – именно в такую. Мне она очень нравилась, я казалась себе очень взрослой и красивой. Теперь я выросла и заплетаю такую же косичку уже своей дочке. Несмотря на то что прошло много лет, “рыбий хвост” не вышел из моды. Я подскажу, как его правильно плести, тем, кто пока еще этого не умеет.

Для начала нужно расчесать волосы, максимальное внимание уделяя макушке головы. Так будет более удобно плести “хвостик”.

Инструкция по плетению рыбьего хвоста:

Соберите небольшую прядь волос с задней области головы и разделите на две части. Возьмите немного волос из части, находящейся справа, потяните ее назад и перекрестите, чтобы присоединить к левой части волос. Возьмите небольшую прядь волос с левой части головы, немного потяните ее назад и перекрестите для присоединения к правой части волос. Повторяйте эти шаги, проходя по затылку вниз до шеи. В конце закрепите оставшийся хвостик резинкой для волос.

Советы по плетению

Надо помнить, что “рыбий хвост” будет красиво выглядеть, если он немного растрепан. Для получения такого эффекта достаточно немного “растянуть” волосы. Ничего страшного, если несколько волосинок выпадут или будут неровно вплетены. Это придаст косичке непринужденную неряшливость.

Обязательно перед началом плетения косички нужно тщательно расчесать волосы. В противном случае плетение будет затруднено.

Намного удобнее, если волосы, из которых хотят заплести “рыбий хвост”, будут ровными. Из волнистых, а тем более из кудрявых, плести намного сложнее.