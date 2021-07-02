Суд арестовал бизнесмена Батурина

Бизнесмена Виктора Батурина арестовали по делу о попытке мошенничества, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ», – отметила Софинская РИА «Новости».

Предпринимателя арестовали до 1 сентября. Защита просила отправить Батурина под домашний арест или запретить ему определенные действия. Фабула дела не раскрывается.

Виктор Батурин – старший брат вдовы мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Батурина – одна из самых богатых женщин РФ (1,3 млрд долларов, 92-е место в российском списке Forbes).

Ранее сообщалось, что следствие ходатайствует об аресте Батурина.

Гагаринский суд Москвы в июле 2013 года приговорил Батурина к 7 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании «Интеко», которую он в 1991 году основал на паритетных началах со своей сестрой Еленой Батуриной.

Батурин был задержан 30 ноября 2011 года при попытке обналичить поддельный, по мнению следствия, вексель «Интеко» на 10 млн 800 тыс. рублей. Позднее в деле появился новый эпизод на сумму более 5 млрд 600 млн рублей.

Отметим также, что имущество Батурина арестовали за долг бывшей жене Рудковской. В счет уплаты долга в 5 млн долларов калининградские приставы арестовали конюшни и усадьбу предпринимателя.