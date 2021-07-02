На Украине отказались от каблуков для женщин на параде ко Дню независимости

Минобороны Украины согласилось заменить туфли на каблуках на другую обувь для женщин-военнослужащих на параде по случаю Дня Независимости.

Ведомство было вынуждено принять такое решение после того, как депутаты Верховной рады потребовали провести расследование по факту использования такого рода обуви во время марша.

«Поговорили с министром обороны Украины Андреем Тараном о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой», – сообщила в Facebook депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Марина Бардина.

Кроме того, по ее словам, с министром договорились поработать над равенством в ВСУ и поддержкой женщин на службе. Для этого уже были зарегистрированы три законопроекта.

«Далее – надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база», – пообещала Бардина.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО.